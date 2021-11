Xisco Muñoz: "En Almería vamos a tener que dar nuestra mejor versión"

Es muy consciente de la dificultad de la empresa que afronta su equipo, pero no por ello renuncia a llevarse del Meditérraneo el premio gordo. Xisco Muñoz y la SD Huesca se encuentran "con muchas ganas e ilusión" de cara a la visita al Almería del sábado (18.15), un rival que les va a exigir dar "nuestra mejor versión". "Son los mejores de la categoría con mucha diferencia y su entrenador también, así lo dicen los números, y por ello vamos con mucha humildad. Los respetamos, pero intentaremos sacar los tres puntos", subrayó el técnico el objetivo con que se desplaza la expedición azulgrana para cruzarse con el líder de Segunda, el máximo goleador, el menos goleado y que acumula una racha de siete victorias consecutivas.

Entre las claves que mencionó este viernes tras el último entrenamiento previo resaltó la concentración. "Tendremos que estar atentos a todas la acciones porque donde nos pensemos que n hay peligro son capaces de generar una ocasión clara", alertó. "Son capaces de transitar muy bien, tienen uno contra uno y mucho tiro frontal, aunque estés bien tácticamente, individualmente pueden romper una línea o sacar un jugador de zona", diseccionó a los de Rubi.

Para contrarrestar todo eso, Xisco confía en la progresión que observa en el grupo desde su llegada. "Quiero felicitar al equipo porque seguimos creciendo y trabajando a un nivel muy buen para enfrentarnos a rivales ya rodados y con las ideas claras", se mostró satisfecho con sus futbolistas. "Su esfuerzo mental es tremendo porque les estamos metiendo la idea en todo momento", siguió mostrándose orgulloso del vestuario. "Cada vez atacamos mejor, llegamos con más gente a campo contrario y dominamos, valoro mucho el trabajo del otro día, no es suficiente, pero es la línea a seguir", expuso haciendo referencia al 0-0 con el Ibiza de la semana pasada, en el que "no estuvimos bien en el acierto", y reiterando que uno de los objetivos básicos es mantener la puerta a cero. También mencionó "el fútbol que no se ve", "el del esfuerzo, la ayuda y el sacrificio, que también se está trabajando".

Además de la idea base que viene desarrollando, también están empezando a ensayar otras disposiciones tácticas "para tener diferentes situaciones". "Vienen tres partidos importantes y podemos tener modificaciones de sistema como la defensa de tres, veremos a ver si ya o más adelante", anunció mirando no solo al Almería, sino también a los compromisos ligueros con el Valladolid y el Sporting.