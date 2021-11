Rubi: “La SD Huesca no va a estar abajo ni cerca de abajo”

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha considerado este jueves que la visita del sábado de la SD Huesca (18.15) será difícil como todo los de Segunda y ha incidido en dejar claro que su rival "no va a estar abajo ni cerca de abajo a medio plazo: no tengo ni una duda", afirmó. "Jugamos contra un equipo que va creciendo y que tiene muy buena plantilla. No me da ni un mínimo de exceso de confianza que ellos no estén en la situación que les hubiera gustado", dijo destacando de los oscenses que "es un equipo que se está construyendo fuerte desde atrás".

El que fuera su máximo responsable en la campaña 2017-18, en la que condujo a los de El Alcoraz a su primer ascenso, citó, además, a jugadores como Ferreiro, Joaquín, Seoane, que son "importantes en la categoría" y subrayó que el duelo contra el Huesca "es un partido de Segunda, difícil siempre y con este rival aún más", que "el año pasado estaba en Primera División" y, "por algunos jugadores que ha incorporado, tiene una plantilla importante en la categoría".

Agregó que el conjunto aragonés "no ha empezado como les hubiera gustado a nivel de resultados, pero también que está recuperando sensaciones". "Es un equipo que fuera de casa está sacando mejores resultados que en casa y que en muchos partidos ha tenido la portería a cero y que cada semana se le ve un poquito con más confianza", apuntó el de Vilasar de Mar.

"Es difícil jugar ante equipos que están muy ordenados en defensa, nos pasa a todos. Si un equipo expone menos, también nos va a hacer sufrir un poco menos. Estamos trabajando mucho atacar a defensas de bloque bajo, sabiendo que es lo más difícil", analizó.

Sobre los suyos, líderes en la tabla y con una racha de siete victorias consecutivas, se felicitó por el buen ambiente en el vestuario. “Tenemos que atar a los futbolistas al banquillo para que no salten de la intensidad con lo que lo viven los duelos, es bonito", expuso.

También comparó su estancia en Almería, iniciada en el tramo final del curso pasado, con la vivida en Huesca: “Como entrenador hay que ser cautos, pero a día de hoy digo que ojalá podamos estar mucho tiempo aquí. Es diferente la situación porque aquí no es la primera vez que se subiría, allí sí que lo fue. Eso no quita que cada ascenso deja relaciones personales maravillosas".