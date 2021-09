Andrei Ratiu, el internacional rumano de Aguaviva

Las primeras patadas a un balón se puede decir que las dio en Aguaviva y las últimas hasta la fecha, el jueves pasado en la victoria de Rumanía sobre Islandia por 0-2 dentro de la fase de clasificación para el Mundial. Andrei Ratiu, lateral derecho de la SD Huesca, no solo debutó, sino que formó en el once inicial y brilló. "Me he sentido bien, pensé que estaría más nervioso, pero me encontré tranquilo y pude jugar bien", comentó tras el encuentro a los medios de su país de nacimiento confesando que le cuesta expresarse en rumano.

No es de extrañar, Ratiu llegó a los seis años con su familia a la localidad turolense Aguaviva, donde continúa regresando. Allí se inició en el mundo del fútbol antes de pasar a formar parte del Andorra y de que en infantiles el Villarreal lo captase para su prolífica cantera donde creció hasta debutar en el primer equipo y marchar cedido durante la primera parte de la temporada pasada al ADO La Haya de la máxima categoría de los Países Bajos. En el mercado de invierno, los castellonenses optaron por recuperarlo ante los problemas que tenían en la banda derecha por las bajas de Mario Gaspar, Gerard Moreno y Samu Chukwueze. Sin embargo, Unai Emery no le dio minutos y acabó el curso en el filial, lo que no impidió que el Huesca lo firmase por tres temporadas y que fuese convocado para los Juegos Olímpicos como una apuesta personal del seleccionador Mirel Radoi que ha reeditado en la actual ventana de encuentros internacionales ya con el combinado absoluto. Tras el triunfo con Islandia, el domingo Rumanía se mide en Bucarest a Liechtenstein y el miércoles visitará a Macedonia del Norte.

La serie de compromisos va a hacer que Ratiu, de 23 años, cause baja en el cruce del lunes con el Oviedo en El Alcoraz (21.00) justo después de que hubiese tenido su primera oportunidad como titular en la derrota por 2-1 con Las Palmas. En ese partido actuó como extremo por delante de Buffarini. En las dos jornadas anteriores Ambriz lo había empleado saliendo desde el banquillo. En el 2-0 frente al Eibar tuvo seis minutos y en la siguiente victoria con el Cartagena, resuelta también por 2-0, contó con 19.

Ratiu se une a la lista de jugadores del Huesca convocados por sus selecciones absolutas. Una relación que incluye a Alexander González, Cucho Hernández, Jovanovic, Gürler, Akapo, Yangel Herrera, Juanpi Añor, Álvaro Fernández, Vavro y Okazaki.