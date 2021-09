La SD Huesca se queda sin la cruz en las equipaciones

Sin duda alguna las equipaciones de la SD Huesca para la presente temporada resultan rompedoras, con unos diseños que se alejan de lo que era la tradición del club y que están suscitando debate entre la afición. El primer uniforme, el azulgrana, estuvo listo justo para el inicio de la liga y en él, aunque se conserva la gama cromática, se huye de las barras en favor de un arlequinado. Si bien es cierto que ya son varias las campañas en las que el patrón empleado no había sido el clásico, también lo es que hasta el momento se había mantenido cierta continuidad primando las líneas verticales. En el caso del traje de respeto, presentado y puesto a la venta en la tienda de Coso Bajo este sábado a un precio de 69,90 euros y que próximamente estará también disponible en la página web, el color principal es el azul celeste con las mangas blancas y negras.

No aparece la Cruz de San Jorge, elemento que se había convertido en emblema de las camisetas del Huesca desde que se adoptó coincidiendo con el primer ascenso a Segunda División hace trece temporadas y que en el anterior curso había saltado a la primera equipación. Tampoco aparecerá en la tercera, la naranja portada durante los amistosos de pretemporada que no se comercializará. Para no abandonar del todo el símbolo, el club tiene previsto lanzar unas camisetas en la que sea protagonista, pero que no serán las empleadas para jugar dado que no correrán a cargo de Nike.

En las imágenes con las que se presenta la segunda equipación aparecen los jugadores del primer equipo Jorge Pulido e Isidro Pitta, así como el canterano Hugo Anglada y la jugadora del femenino, Julia Sanz. Será precisamente el conjunto que entrena Verónica Rodríguez el que la estrene en partido oficial, concretamente recibiendo el domingo al filial del Espanyol a partir de las 12.30 e la Ciudad Deportiva Dani Jarque en el inicio de la Primera Nacional.

Tras rescindir el contrato con Kelme, la marca que le venía vistiendo desde el primer salto a Primera División, la SD Huesca anunció en junio el acuerdo alcanzado con Nike a través de Futbol Emotion para que la multinacional estadounidense sea su patrocinador técnico durante las próximas cuatro temporadas y con el fin de que ligarse a una firma tan reconocible a nivel mundial ayudase a la expansión de la entidad. De cara a próximos diseños, el club ya está manteniendo conversaciones con la multinacional estadounidense para que se puedan incluir algunos de los signos de identidad ahora diluidos.