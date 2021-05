La SD Huesca sigue peleando para contar con Galán y recurrirá a Apelación

La SD Huesca está dispuesta a apurar todas las opciones posibles para que Javi Galán pueda vestirse de corto el próximo sábado ante el Valencia (18.00) en el partido con el que se pondrá fin a la temporada y en el que los azulgranas se juegan la permanencia. Después de que no fructificasen las alegaciones presentadas al Comité de Competición para que le fuese retirada la amarilla que vio ante el Betis por pisar a un rival y que al suponer la quinta de su cuenta acarreaba un encuentro de sanción, ahora se va a recurrir a la siguiente instancia, a Apelación. No es para menos, pocas bajas en el vestuario azulgrana se pueden considerar tan sensibles como la del lateral izquierdo, un jugador absolutamente protagonista en el sistema de juego implantado por Pacheta y que no tiene un recambio claro.

Sin Galán, el Huesca pierde sobre el terreno de juego al futbolista que más minutos acumula en la plantilla, 3.068, al único, junto a Rafa Mir, que ha participado en todas las jornadas, y al tercero que más pases da. Y no solo eso, a nivel global, el extremeño puede presumir, por ejemplo, de ser segundo en la Liga en cuanto a regates realizados (151) y faltas recibidas (97), clasificaciones en las que solo le supera Messi, y de liderar la tabla de unos contra uno ganados (306).

Su capacidad para abarcar toda la banda izquierda, unida a las similares características de Maffeo en la derecha es uno de los motivos que empujó a Pacheta a implantar el sistema con dos carrileros y tres centrales que ha sido prácticamente inamovible desde su llegada a falta de un encuentro para finalizar la primera vuelta. En los 19 partidos que han transcurrido solo no salió de inicio en la visita al Atlético de Madrid, en la que se realizaron varias rotaciones, y en la que acabó por se empleado en los últimos 27 minutos. Ahora, sin duda uno de los aspectos a los que Pacheta más le está dando vueltas estos días es al de cómo cubrir ese hueco si la sanción no se levanta.

El otro lateral izquierdo puro presente en la plantilla es Luisinho. En circunstancias normales sería el sustituto natural de Galán. Sin embargo, el portugués, en una situación similar a la de Eugeni, acumula 17 jornadas sin ser convocado; no ha sido citado ni aún habiendo hueco en la lista.

El otro jugador con larga experiencia en esa demarcación es Gastón Silva. El uruguayo puede cumplir perfectamente con las obligaciones defensivas del puesto, pero genera más dudas de cara al ataque. Si Pacheta optase por él quizá también lo hiciese por un cambio de sistema para contar con una línea de cuatro zagueros. De todos modos, con Insua lesionado, tampoco se puede descartar que tenga que suplir la ausencia de Vavro, cuyo concurso a causa de una lesión muscular en el muslo izquierdo es aún una incógnita.

Sin tener que retrasar a ningún centrocampista o extremo cabría también la posibilidad de colocar a pie cambiado a uno de los dos laterales diestros, Maffeo o Pedro López. No obstante, la opción que se ha venido empleando en las últimas semanas como alternativa a Galán ha sido la de Sergio Gómez. El interior ya fue titular en la banda izquierda en el Metropolitano y ha repetido en las segundas partes de los dos últimos enfrentamientos. En la victoria con el Athletic se situó allí de cara a los últimos 17 minutos y en el Benito Villamarín repitió durante la media hora final.

Escriche, el otro sancionado

El otro sancionado de cara al sábado es Escriche, que vio la roja directa ante el Betis. Sin él, Pacheta pierde a otro de sus fijos. Si bien el atacante no viene siendo titular, lo cierto es que en la segunda vuelta solo se ha perdido dos jornadas.

