La afición de la SD Huesca cree en la salvación

Descuentan las horas y por muchas que pasen aún son demasiadas las que siguen quedando. La semana, aunque ilusionante, se le está haciendo larga a la afición de la SD Huesca a la espera de que el sábado a las 18.00 dé comienzo lo que será para el conjunto de Pacheta una auténtica final por la salvación, la visita del Valencia a El Alcoraz en la última jornada de Primera División. Ganar asegura la permanencia, empatar, y mucho más perder, resta posibilidades y obliga a mirar lo que hagan el Elche y el Valladolid, los otros dos conjuntos que pugnarán por huir de la quema. "O puerta grande o enfermería", emplea un símil taurino Alberto Ibor, de la peña Moya, para describir lo que será el choque para los azulgranas, un duelo que él afronta "con gran ilusión" y el convencimiento de que "todo saldrá bien".

Las sensaciones son similares entre todos los hinchas del Huesca, ya sean de la ciudad, de otros puntos de la provincia o de más allá de Aragón. "Estoy nervioso", afirma Carlos Blas del Frente Serrablés de Sabiñánigo. "La situación en la que llegamos al final, dependiendo de nosotros mismos la hubiésemos firmado hace semanas, no la podemos desaprovechar", valora. "Para nosotros esto es como una final de la Liga de Campeones", enfatiza Fernando Lobera, de Fenómenos Oscenses. "La oportunidad es única", subraya Amadeo Ibarz, de la peña de Barcelona.

"Espero ver al Huesca del Athletic, concentrado, ofensivo, que salga a ganar el partido cuanto antes y a poder ser que marque pronto para que el rival baje los brazos", desea Blas sobre el desarrollo de un partido al que los altoaragoneses se presentarán tras haber perdido con el Betis (1-0). "Si salen a especular se equivocarán, hay que tener hambre y olvidarse de las radios para saber lo que está pasando en los otros campos", considera Ibor.

Enfrente estará el Valencia, conjunto con nada ya en juego, pero que el domingo pasado, en las mismas condiciones, certificó el descenso del Eibar con un 4-1, "Son profesionales, vendrán a competir y más de uno de sus jugadores querrá demostrar que son válidos para la próxima temporada", cree Lobera.

En contraste con lo que ocurrirá en el Elche-Athletic, en el que habrá 5.000 espectadores en las gradas del Martínez Valero, en las de El Alcoraz y en las del José Zorrila, en el que se disputará el Valladolid-Atlético de Madrid, no habrá público. "Todos los equipos deberíamos estar en las mismas condiciones y no va a ser así", lamenta Ibarz. "Aunque cinco mil personas en ese campo no representen mucho, se dejarán sentir, debería de haber sido para todos café, terminar la liga con todos los campos cerrados", apunta Lobera.

NOTICIAS RELACIONADAS La plaza de Navarra se vallará para evitar festejos masivos si la SD Huesca se salva

En la capital oscense se quieren impedir aglomeraciones como las que se están produciendo en otros lugares para despedir o recibir a los jugadores y para las que, de hecho, ya se han realizado llamamientos a través de las redes sociales. Por ello se pondrá en marcha un dispositivo policial que dificulte las concentraciones en los alrededores del hotel del Huesca y los accesos al cerro de San Jorge y El Alcoraz.

"Dentro de lo que sea posible y adecuado, la afición va a acompañar al equipo de una manera u otra", espera Ibor. En este sentido, también han surgido iniciativas para engalanar los balcones con las banderas y las bufandas del club y para que la gente salga a saludar el paso del autobús desde las terrazas o las aceras. "Hay que ser responsables, todavía estamos en pandemia cuando se consiguió el ascenso el año pasado fuimos un ejemplo a seguir, ahora debemos continuar por esa línea", indica Lobera.

"En diciembre en la peña realizamos la promesa de que si el Huesca se salvaba iríamos de Barcelona a Huesca andando. Ahora, independientemente de que lo logré o no, lo haremos como agradecimiento a la campaña que ha hecho", anuncia Ibarz.