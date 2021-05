Rafa Mir: “Hemos sufrido durante todo el año para llegar vivos al final y vamos a ir a por la salvación”

“Hemos sufrido durante todo el año para llegar vivos al final, lo estamos y vamos a ir a por el objetivo”. La SD Huesca tiene la salvación al alcance de la mano, ha llegado a la última jornada sabiendo que si gana al Valencia el sábado (18.00) será suya sin necesidad de nada más, por eso el vestuario, en palabras de Rafa Mir, está dispuesto a “hacer historia” a conseguir la que sería la primera permanencia de los azulgranas en la élite. “Dependemos de nosotros mismos, no tenemos que pensar en los demás, la actitud tiene que ser la que se merece el partido”, apuntó este miércoles el delantero, que ve al equipo “con muchas ganas, mucha ilusión y mentalizado”.

A pesar de que el rival no se jugará nada, prevé un choque “muy disputado”. “Lo ideal sería ponerse por delante y conseguir una amplia ventaja para poder estar cómodos, pero creo que no va a poder ser así”, expuso argumentando que “el Valencia por historia y ADN siempre ha sido de competir todos los partidos”. “No vendrán relajados y tendremos que dar nuestra mejor versión”, vaticinó sobre una cita especial para él, al margen de por lo que hay en juego, por ser contra el club en el que se formó, al que le tiene “cariño y respeto”.

La temporada pasada en el 3-0 frente al Numancia que supuso el ascenso, Mir fue el autor de un doblete, suyos fueron los dos primeros goles de una faena que redondeó Okazaki. Ahora, si vuelve a marcar, la diana también entraría en los anales de la entidad azulgrana, algo que de momento no le preocupa. “Para mí lo importante es que el equipo gane, no centrarse en lo individual sino en lo colectivo, le hemos dado la vuelta a una situación muy complicada, en la primera vuelta solo conseguimos doce puntos y hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros, podemos hace historia para el club de muchas formas y una de ella es quedándonos en Primera”, valoró.

En la vuelta al trabajo de los de Pacheta la derrota del domingo ante el Betis (1-0) siguió flotando en el ambiente. “Fue un partido muy disputado en el que el empate hubiese sido lo más normal, pero que se resolvió por un penalti muy justito”, expuso sobre la polémica por la pena máxima señalada por el árbitro González Fuertes a Gastón Silva en una acción con Borja Iglesias.

A diferencia de lo que ocurrirá en El Alcoraz, donde no podrá haber público al igual que en otro de los campos de los tres implicados en la pelea por no descender, el Valladolid, que recibe al Atlético de Madrid, en el Martínez Valero, el Elche contará con cinco mil aficionados en su cruce con el Athletic. “Tendría que haber sido todo más unificado, es una pena que no vayamos a poder despedirnos con la afición y otros equipos sí vayan a tener esa posible ventaja”, opinó. “Sabemos que nos apoyarán desde casa como todo el año y estamos muy agradecidos por el ánimo constante que nos dan”, se dirigió a los hinchas.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.