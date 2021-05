Denis Vavro, de la SD Huesca, se acerca a la Eurocopa

Denis Vavro podría jugar con Eslovaquia en la próxima Eurocopa. El central de la SD Huesca ha sido convocado por su seleccionador Stefan Tarkovic para participar en una concentración en Windischgarsten (Austria) en la que estarán presentes 24 futbolistas y que servirá de paso previo a que el 2 de junio anuncie la configuración definitiva del combinado. La competición se celebrará del 11 de junio al 11 de julio y en la fase de grupos Eslovaquia se verá las caras con España.

La presencia del central en un listado que comanda el también defensa Milan Skriniar, del Inter de Milán, resulta todo un premio y la confirmación del buen rendimiento que está ofreciendo en el Huesca desde su llegada en el pasado mercado de invierno cedido por la Lazio, que en su día pagó por él al Copenhague doce millones de euros.. No en vano, a pesar de haber sido ya once veces internacional, no era llamado desde octubre, cuando participó en la Liga de Naciones, quedando sin convocar en los seis encuentros siguientes que ha afrontado su combinado nacional.

Vavro, de 25 años, ha participado en diez partidos como azulgrana. Se incorporó en el último día hábil para inscribir jugadores después de una primera vuelta en la que solo había disputado treinta minutos en Italia y tardó en recuperar el ritmo competitivo. Debutó en la visita al Barcelona de la jornada 27 (4-1) y en la siguiente cita contra Osasuna tuvo su primera titularidad. Condición en la que se ha consolidado ya en los últimos compromisos formando una línea sólida junto a Pulido y Siovas.

Atrás aporta poderío en el juego aéreo y contundencia y también es capaz de incorporarse al ataque. Ha demostrado tener un potente y peligroso disparo; cerca estuvo de marcar desde más allá del medio campo ante el Athletic. En el Huesca se valora su evolución y valía, y por ello se sopesa la opción de volver a solicitar a la Lazio un nuevo préstamo en el caso de continuar en Primera División.

Para que eso ocurra, los azulgranas deberá salir airosos de la última jornada, que disputan este sábado recibiendo al Valencia y en la que se juegan la permanencia. La participación de Vavro no está asegurada. En el último encuentro contra el Betis tuvo que ser sustituido a los siete minutos y las pruebas médicas que se le realizaron el lunes desvelaron que sufre una lesión de grado 1 en el muslo derecho. Su alineación o no dependerá de su evolución en los próximos días.

Rafa Mir, Maffeo y Sergio Gómez, vacunados para los Juegos Olímpicos

Vavro podría no ser el único azulgrana con compromisos internacionales este verano. La SD Huesca cuenta con varios jugadores dentro de la prelista que se elaboró de cara a los Juegos Olímpicos y de hecho Rafa Mir, Maffeo y Sergio Gómez fueron vacunados el lunes en Zaragoza contra la covid-19 en el Hospital General de la Defensa dentro del convenio suscrito entre los ministerios de Defensa, Cultura y Deporte, y Sanidad para inmunizar a todos los deportistas con opciones de estar presentes en Tokio. Por otro lado, el viernes el seleccionador Luis de la Fuente dará a conocer la convocatoria definitiva de España sub 21, en la que Álvaro Fernández es un habitual, de cara a las eliminatorias finales del Europeo de la categoría.

