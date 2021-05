Siovas no sufre ninguna lesión y Vavro es duda para el partido con el Valencia

Siovas no sufre ninguna dolencia y Vavro es en estos momentos duda. Después de que en la derrota ante el Betis del domingo (1-0) ambos sufriesen percances físicos, las pruebas a las que fueron sometidos este lunes encontraron al griego en buenas condiciones mientras que al eslovaco se le diagnóstico una pequeña lesión muscular, que hace que se mantenga un interrogante sobre su posible participación en el recibimiento al Valencia el sábado (18.00) en la última jornada, en el que estará en juego la permanencia, y en el que es seguro que causarán baja Escriche y Galán, al ser expulsado el primero en el Benito Villamarín y al haber visto su quinta amarilla el segundo.

Vavro se tuvo que retirar en Sevilla a los siete minutos dejando su sitio a Gastón Silva después de notar un dolor en la parte posterior del muslo. El central quedó tendido sobre el césped y fue él mismo el que le indicó a Pacheta que no podía seguir. Siovas, por su parte, ya en la segunda parte, sufrió un cabezazo con Guido Rodríguez, en una acción en la que los azulgranas reclamaron penalti, que le dejó tendido en el suelo durante varios minutos. Se recuperó y volvió a jugar, pero fue pronto sustituido.

Ambos no entrenaron este lunes al coincidir sus exámenes médicos en hora con la sesión en el Pirámide, pero sí que se les pudo ver posteriormente en las instalaciones. Como es habitual en el día después de un partido, el grupo trabajó dividido en dos. Los titulares se limitaron a ejercitarse en el gimnasio y fueron los suplentes los que se aplicaron sobre el césped con más intensidad. El martes el equipo tendrá día libre y vuelve a estar citado el miércoles.

Tanto Vavro como Siovas son dos piezas clave en el entramado defensivo de Pacheta. No en vano conforman la línea de tres centrales junto a Pulido y su ausencia implicaría todo un quebradero de cabeza, más teniendo en cuenta que como recambio, con Insua, lesionado, solo se cuenta con Gastón Silva, que también realiza funciones de lateral izquierdo.

Llegue a tiempo o no Vavro, ante el Valencia no se podrá repetir la alineación empleada en tres de los últimos cuatro partidos, los de las victorias con la Real Sociedad y el Athletic, además de la derrota con el Betis. No estará Galán jugador que, al igual que sucede con Maffeo en la banda derecha, da todo el sentido al sistema con dos carrileros que viene ejecutando el Huesca gracias a su capacidad para abarcar todo el campo. Atendiendo a que Luisinho, además de que hace tiempo que dejó de contar para el técnico, lleva dos semanas arrastrando problemas físicos, la alternativa natural para suplirle es la de Gastón Silva, si bien en las últimas jornadas también ha ocupado ese hueco Sergio Gómez.