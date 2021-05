Pulido: “Llegamos al último partido con el Valencia en una situación ideal”

Entre el mal sabor por dejar escapar ante el Betis la opción de cerrar la salvación matemáticamente y la necesidad de levantar el ánimo para afrontar la última cita de la temporada en la que dependerán de sí mismos para conseguir la permanencia, así se encontraban los jugadores de la SD Huesca tras la derrota por 1-0 en el Benito Villamarín. “Veníamos con la ilusión de sacar algo bueno”, reconoció su capitán Pulido que de todos modos subrayó que al partido del domingo a las 18.00 en El Alcoraz frente al Valencia llegarán “en una situación ideal”.

El central aseguró que el penalti en contra que decidió el duelo con los verdiblancos les había “mermado”, pero se quedó con que habían competido. Además, se mostró disconforme con la labor arbitral. “Todos los detalles han sido en nuestra contra, todas las faltitas, todos los contactos, solo espero que la situación del penalti haya sido clara porque sino nos iremos a casa con cara de tontos”, expuso poniendo el punto de mira en la acción entre Gastón Silva y Borja Iglesias en la que el colegiado González Fuertes señaló la pena máxima de forma “rigurosa” como el propio delantero local reconoció. “El año está siendo complicado, hemos vivido situaciones difíciles, pero el equipo siempre se ha levantado con más energía, el domingo lucharemos para conseguir el objetivo”, prometió.

“Si hace mes y medio nos dicen que llegamos así a la última jornada lo hubiésemos firmado”, apuntó por su parte Pedro López, quien de todos modos no escondió que “da la sensación de que podríamos habernos llevado algo de aquí”. “El partido no ha tenido mucha historia, no ha habido muchas ocasiones y se ha decidido por un detalle. El penalti no se si ha sido o no, pero luego jugamos con más corazón que sentido y nos pudieron hacer goles a la contra”, resumió la contienda quedándose con que “hemos dado la cara”.

El equipo volverá al trabajo el lunes en una sesión de recuperación y descansará el martes. Vavro será sometido en las próximas horas a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión después de que a los siete minutos tuviese que ser sustituido por Gastón Silva tras notar dolo en la parte posterior del muslo.

La última jornada se repartirá en tres días

A la finalización de la jornada, la Liga hizo pública una modificación de los horarios de cara a la última estación de la competición. En un principio todos los encuentros estaban fijados para el domingo a las 18.00. Sin embargo, han acabado por ser repartidos en tres días. La agenda inicial se ha respetado para los partidos con algo en juego. Es decir, el Celta-Betis, el Huesca-Valencia, el Osasuna-Real Sociedad, el Real Madrid-Villarreal, el Valladolid-Atlético y el Elche-Athletic. Mientras, el Levante y el Cádiz dirán adiós a la campaña el viernes a las 21.00 y el sábado se han fijado el Eibar-Barcelona (16.15), el Granada-Getafe (18.30) y el Sevilla-Alavés (21.00).

