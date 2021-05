Pacheta: "El penalti de Gastón Silva y el de Guido a Siovas son acciones comparables"

Una reivindicación y un lamento guiaron a Pacheta en su análisis de la derrota de la SD Huesca ante el Betis (1-0). Lo primero, la certeza de que los azulgranas dependen de sí mismos, de derrotar al Valencia, para obtener la permanencia en la última jornada. Y la queja justificada por el arbitraje de González Fuertes, el penalti señalado a Gastón Silva y el obviado sobre Siovas. El burgalés articuló un discurso que ya había planteado en anteriores ocasiones sobre los problemas en la aplicación de la norma.

"Me voy con una sensación de que no me ha gustado el arbitraje. No me sé las normas. Alguien tiene que aclararme que si llego tarde con el pie y rozo es penalti. Y si es con la cabeza no me pitan penalti. Se puede hacer con la cabeza, y Siovas tiene una contusión con hematoma. Se hace penalti como con otras partes del cuerpo", señaló el técnico.

Su rueda de prensa en el Benito Villamarín giró en torno a este hecho y Pacheta insistió en que "no me puedo estudiar las normas porque cambian y no nos lo dicen. Me parecen dos situaciones valorables y comparables. Uno llega tarde con el pie y otro con la cabeza. Es difícil que me convenzas de que no se puede hacer penalti con cualquier parte del cuerpo. Quiero ver también la roja de Escriche. Gastón dice que apenas le roza y Borja lo califica de riguroso. Llegas tarde y golpeas, es penalti".

Las quejas posteriores de Jorge Pulido y su protesta son "por todo el partido. Y reitero que los árbitros son muy buenos. Pero en este caso no me ha gustado. Somos un equipo de mucha presión y justo este día nos han sacado muchas tarjetas".

Más allá de este hecho, el entrenador admitió que no habían estado "fluidos con balón ni sido el equipo del Athletic. Hay que ser críticos. Tampoco nos han hecho ocasiones, hemos estado muy bien en el aspecto defensivo hasta esa jugada. Son acciones que caen del lado del contrario de manera injusta". Los azulgranas llevaron tras el 1-0 "el peso", pero se "abrieron mucho" con los cambio y el Betis pudo sentenciar: "Me voy con la sensación de poder conseguirlo y de partido digno para no perderlo".

Sin atender el resto de marcadores de los rivales directos, ahora solo importan el Valencia y la gestión de las emociones. "Galán es una baja importante pero sabíamos que llegaría el momento. Será una semana larga y emotiva y esta sí es la final del año. Espero prepararla así, que no nos pueda la ansiedad y seamos el equipo fluido y alegre que nos ha llevado hasta aquí", dijo. Pacheta está ya "con toda la energía puesta en el Valencia y en esa final. No quiero quitar mérito a la victoria del Betis pero no hemos merecido perder aquí. Nos vamos a quedar en Primera. Llevo meses diciendo que llegaríamos a la última jornada con toda las opciones y dependiendo de nosotros".

