La del Valencia, la última y auténtica final para la SD Huesca

Lo único que asegurará la permanencia será la victoria, tanto el empate como la derrota obligarán a mirar lo que suceda en los otros campos. La SD Huesca afronta ante el Valencia, finalmente el sábado tras el último cambio de horarios anunciado por la Liga, toda una final, término que ya no solo busca destacar la relevancia de la cita, sino que la describe fielmente. Después ya no habrá nada más. A pesar de la derrota ante el Betis (1-0) del domingo, los azulgranas llegan a la última jornada de Primera División dependiendo de sí mismos, “una situación ideal” como dijo en el Benito Villamarín el capitán, Jorge Pulido, que invita al optimismo, pero también a la responsabilidad. Sobre el césped de El Alcoraz habrá mucho en juego en una tarde para el recuerdo para la entidad oscense.

Antes ya incluso de que González Fuertes, árbitro que ha entrado por derecho propio en los anales de la SD Huesca y no precisamente por su buen hacer con el silbato, decretase el final en la capital andaluza, las cuentas y cábalas sobre lo que será necesario que ocurra en el desenlace del curso para que el milagro de Pacheta se complete hicieron que las calculadoras comenzasen a echar humo. Tres conjuntos han llegado a la jornada 38 sin todavía haber cerrado su salvación. El Getafe y el Alavés la finiquitaron el pasado fin de semana, mientras que el Eibar consumó su descenso. Es decir que de ese trío, que lo conforman con los azulgranas el Elche y el Valladolid, solo uno seguirá en los cielos, mientras que los otros dos caerán al fútbol de plata.

El Huesca marca la permanencia con 33 puntos, le sigue empatado a puntos, pero con el golaverage perdido el Elche y por detrás, con 31 queda el Valladolid. Además del Huesca-Valencia, a la vez se jugarán el Elche-Athletic y el Valladolid-Atlético de Madrid. Existen 81 combinaciones posibles de resultados que en resumidas cuentas dictan que los oscenses alcanzarán la salvación en el 100% de los casos si ganan; es decir, si alcanzan los 36 puntos. Con el empate, lo que les dejaría en 34, las opciones se reducen, pero siguen siendo mayoritariamente exitosas, 66%, mientras que con la derrota todo se complica mucho más, 14%.

El Huesca tiene la diferencia de goles particular ganada al Elche y al Valladolid, y en caso de triple empate también sale beneficiado. Así, si firmase tablas con el Valencia, los pucelanos ya no le podrían sobrepasar en la tabla y necesitaría que los franjiverdes no ganasen para que también quedasen por debajo. Si la tarde fuese aciaga en El Alcoraz y los de Pacheta cayesen derrotados, el Elche también debería perder y el Valladolid no podría ganar.

Las inercias de los tres son dispares. Solo el Elche tuvo el pasado fin de semana un resultado positivo, un 1-3 con el Cádiz con remontada incluida que rompió una racha de tres tropiezos seguidos. El Huesca se quedó sin puntuar por un riguroso penalti - el propio Borja Iglesias, supuesta víctima y ejecutor de la pena máxima lo calificó así -, aunque cuenta con el dato positivo de haber superado a la Real Sociedad y el Athletic en sus dos últimos compromisos como local, y el Valladolid fue arrollado por la Real Sociedad (4-1) elevado a once la citas que acumula ya sin un triunfo.

Los rivales particulares de cada uno de los protagonistas y sus posibles motivaciones también resultarán muy relevantes. El Valencia y el Athletic llegan ya sin aspiraciones clasificatorias, aunque los primeros tampoco las tenían el domingo con el Eibar y lo goleraron con un 4-1, si bien en ese encuentro confluyeron otros aspectos como el regreso del público a Mestalla, que albergó a 3.000 espectadores, y los vascos no se lo pusieron fácil al Madrid, que acabó ganando 0-1. El Atlético de Madrid, contrincante del Valladolid, se jugará la Liga y necesita vencer o que el Real Madrid, el otro conjunto que pugna por el título, no lo haga frente al Villarreal.

Lo que el Elche y el Valladolid necesitan

Si en el vestuario y las oficinas de El Alcoraz las cuentas están echadas y aprendidas, en el Martínez Valero y en el José Zorrilla ocurre lo mismo. Para no regresar por la vía rápida a Segunda, el Elche debe ganar al Athletic y que el Huesca no haga lo propio. Si empatase necesitaría el tropiezo oscense y que el Valladolid no sumase tres puntos. Existe una carambola que podría dar la salvación a los ilicitanos incluso siendo derrotados, un triple empate a 33 puntos entre ellos, el Huesca y el Eibar, que ahora cuenta con treinta, en el que los azulgranas saldrían mal parados. Para ello, los armeros deberían ganar en su cita con el Barcelona y que el Valladolid no pasase de las tablas.

Por su parte, lo primero que deben hacer los albivioletas es superar al Atlético. Con eso en la mano, solo les valdrá que el Huesca y el Elche pierdan.

