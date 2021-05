La SD Huesca recurre la quinta amarilla de Javi Galán

Javi Galán es una pieza fundamental en el esquema de juego implantado por Pacheta en la SD Huesca, alguien que le da sentido por su capacidad de abarcar toda la banda izquierda y cuya baja de cara la visita del Valencia el próximo sábado (18.00) en la última jornada de la Liga en la que estará en juego la salvación sería muy sensible. Por ello, tratando de apurar todas las opciones posibles de que esté disponible, el club ha presentado alegaciones al Comité de Competición para que le sea retirada la tarjeta amarilla que vio en la derrota contra el Betis (1-0) y que por ser la quinta de su cuenta le forzaría a tener que cumplir un partido de sanción.

González Fuertes, colegiado cuyo arbitraje ha levantado ampollas en el entorno azulgrana, le mostró la cartulina a los 27 minutos por, según reflejó en el acta, “pisar a un adversario de forma temeraria”. Si el fallo de Competición fuese en el sentido de mantenerle al extremeño la amonestación todavía cabría la posibilidad de acudir al Comité de Apelación y en última instancia al Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD.

Por el momento, Pacheta cuenta con la baja segura del lesionado Insua y se espera que también la de Escriche, que en el Benito Villamarín vio la roja directa. Además está en duda Vavro, que sufre una lesión muscular en el muslo derecho, aunque se confía en que su evolución sea favorable en los próximos días, e igualmente se espera que pueda vestirse de corto Siovas, que ante el Betis recibió un fuerte cabebazo por parte de Guido Rodríguez en una acción en la que el Huesca reclamó penalti y que le causó una fuerte contusión.

En caso de que Galán no pueda entrar en la convocatoria, no hay un sustituto claro. Dejando al margen a Luisinho, el otro lateral izquierdo de la plantilla con el que hace semanas que no se cuenta, también conoce esa posición Gastón Silva, si bien sus características no se adecúan a las de un carrilero y además, si Vavro no llegase a tiempo, tendría que ser su recambio siempre y cuando se mantenga el habitual 3-5-2. Otra posibilidad sería mover de sitio a uno de los centrocampistas y, de hecho, Sergio Gómez ya ha ejercido esas funciones recientemente. Lo hizo sin ir más lejos en el tramo final del último partido y como titular en la visita al Atlético de Madrid. También se podría hacer jugar a pie cambiado a uno de los dos laterales diestros, Maffeo o Pedro López. En el caso de que Pacheta optase por cambiar la estructura defensiva, algo que no ha hecho de inicio en ningún partido desde que llegó, y prefiriese situar una línea de cuatro zagueros, la opción de Silva para la izquierda sería más factible.

