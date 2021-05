Los únicos cambios en el once de la SD Huesca en Cádiz serán los obligados

Pacheta se mantiene fiel a no tocar lo que funciona y así en la visita al Cádiz de este sábado el once de la SD Huesca solo tendrá dos novedades con respecto al de la victoria de la semana pasada ante la Real Sociedad (0-1) y ambas serán obligadas. Los huecos dejados por Pulido en el centro de la defensa y Seoane en la medular después de que ambos completasen ante los vascos ciclo de tarjeta amarillas serán cubiertos por Gastón Silva y Mosquera. De los dos regresos a la titularidad el más llamativo es el del uruguayo, que formará una línea de zagueros inédita con Vavro y Siovas, y que no jugaba de inicio desde su lesión en la visita al Sevilla doce encuentros atrás. Por su parte, Mosquera, que había cedido su sitio a Rico en el último compromiso, vuelve para crear un trivote con él y Ferreiro.

Los oscenses llegan al partido, encuadrado en la jornada 35, con la opción de volver a salir del descenso en sus manos. Tras la derrota del Elche ante la Real Sociedad (0-2) y el empate del Alavés con el Levante (2-2), la victoria aseguraría afrontar las tres últimas paradas del calendario fuera de la zona roja y el empate haría que fuese necesario que el Valladolid el domingo no sume ante el Valencia. Enfrente, al Cádiz le basta con no perder para sellar matemáticamente su continuidad en Primera División.

Al choque Pacheta se presenta con veinte piezas. En la expedición que se desplazó el viernes por vía aérea no pudieron ser incluidos, además de Pulido y Seoane, los lesionados Insua, que el miércoles se rompió entrenando el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y Valera, junto a Eugeni y Luisinho, habituales descartes. En clave positiva vuelven Escriche, una vez que ante la Real Sociedad cumplió su castigo por acumulación de amarillas, y a Ontiveros, ya recuperado de sus problemas en el hombro.

El técnico burgalés ha confeccionado un once compuesto por Álvaro, que sigue bajo los palos tras dejar la meta a cero; Vavro, Siovas y Gastón Silva en la defensa, Maffeo, Ferreiro, Mikel Rico, Mosquera y Galán, en la medular; y Sandro y Rafa Mir en el ataque. Las alternativas serán Andrés, Doumbia, Pedro López, Borja García, Escriche, Juan Carlos, Okazaki, Sergio Gómez y Ontiveros.

Por su parte, el Cádiz se presentará con Ledesma como guardameta, Iza, Fali, Mauro y el exazulgrana Akapo en la defensa, Jose Mari, Jonsson y Alejo, en el centro del campo, y Saponjic, Malbasic y Lozano, en el ataque. Álvaro Cervera, que no puede contar con Juan Cala, Álex Fernández, Salvi Sánchez y Luismi Quezada tendrá como alternativas en el banquillo a David Gil, Augusto, Perea, Negredo, Garrido, Pombo, Sobrino, Alcalá, Álex Martin, Juan Freire, Jairo y Espino.

El choque será dirigido por Hernández Hernández. El canario se encontró recientemente con el Huesca en Mendizorroza dentro de un partido en el que los oscenses cayeron por 1-0 frente al Alavés. Al Cádiz también lo ha dirigido en una ocasión; fue en el 0-0 de la visita del Valladolid a la tacita de plata en la jornada 16. El responsable del VAR será De Burgo Bengoetxea.