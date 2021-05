El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, destacó en vísperas del partido de este sábado contra la SD Huesca en el Ramón de Carranza (18.30, Movistar LaLiga) que el hecho de que su equipo haya logrado "virtualmente" el objetivo de la permanencia, aunque no de forma matemática, les ha "quitado mucho peso" de encima para la recta final. "Nos hemos liberado mucho. Hablamos de otras cosas en el día a día, ya no hablamos de otros resultados ni de los puntos a conseguir, pero seguimos teniendo la etiqueta de jugadores de Primera, de competidores, y de que podemos ser decisivos", afirmó este viernes en rueda de prensa el técnico cadista.

En cualquier caso, Cervera dejó claro su deseo de no perder los cuatro partidos que restan "por un penalti" o "por una mano, como el año pasado", e incidió en que "eso no va a pasar" y en que, de lo contrario, "habrá cosas más trascendentes" de las que ocurrieron "el año pasado, porque eso no puede pasar”. El Cádiz, que es duodécimo en la tabla con 40 puntos, podría superar la mejor clasificación de su historia, cuando en la temporada 1987-88 alcanzó, precisamente, esa posición final.

Al respecto, el preparador del conjunto amarillo aseguró que no es su objetivo principal y que no está en el Cádiz para "hacerlo mejor que otros" entrenadores, sino para lograr la permanencia.

Sobre el Huesca, que llega a Cádiz jugándose sus opciones de salvación, subrayó que es un equipo con una nutrida defensa, con "tres centrales y dos carrileros", y dijo que le "gusta" el juego que practica fuera de casa, además de resaltar a su ariete Rafa Mir, quien "está demostrando que va a ser un delantero importante".

En el Cádiz causan baja el defensa Juan Cala, que la semana próxima será intervenido de una dolencia en una rodilla, y los centrocampistas Álex Fernández y Salvador Sánchez 'Salvi', lesionados, aunque Cervera recupera para el lateral izquierdo al uruguayo Luis Alfonso Espino, tras haber cumplido ante el Granada un partido de sanción.

