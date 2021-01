La SD Huesca no quiere helarse en la visita del Betis

Si no es una final, se le parece mucho, al menos para algunos de los protagonistas que se situarán en el más que previsible helado césped de El Alcoraz, sobre el que se ha trabajado a marchas forzadas para retirar la nieve. La SD Huesca recibe al Betis a partir de las 21.00 en el cruce con el que se cerrará la 18ª jornada y en el que la continuidad de Míchel Sánchez en el banquillo azulgrana podría estar en juego. Tras 17 partidos su equipo es el colista de Primera División y cuando se escuche el pitido inicial estará a seis puntos de la salvación. En total lleva sumados doce puntos con siete derrotas, nueve empates y una sola victoria.

Se consiguió ante el Alavés, por 1-0, y se quiso ver en ella un punto de inflexión a partir del cual las buenas sensaciones por fin se iban a transformar en resultados; nada más lejos de la realidad. Desde entonces los altoaragoneses acumulan tres marcadores adversos y unas tablas en el torneo de la regularidad dando muestras de un estancamiento en su juego. La derrota del domingo pasado ante el Barcelona, más que por el resultado, un 0-1, escoció por la imagen, la de un bloque superado en todos sus frentes que resistió como pudo encerrándose en su área y que solo al final tuvo algo de aire. También quedó marcada por las declaraciones de Míchel: “Tengo miedo de perder mi puesto”.

Su temor no se cumplió tras los contactos producidos el lunes, en los que sí que se fijó la siguiente cita liguera como punto en el que estudiar la situación y tomar una decisión. A lo largo de la semana la plantilla ha asegurado estar de su parte y en el club siempre se le ha apoyado públicamente.

A este respecto, la eliminación en la Copa del Rey a manos del Alcoyano tampoco ha ayudado. Ni en lo moral, ni en lo que se refiere a la preparación del cruce con los béticos. Aunque parte importante de los presumibles titulares de esta noche no viajaron a Alcoy, el jueves no pudieron entrenar con normalidad, tampoco lo hizo el equipo ya reunido el viernes al estar el césped del Pirámide congelado, el sábado la plantilla fue citada en el pabellón del CB Peñas para resguardarse del temporal y el domingo se trabajó sobre una mitad del campo de El Alcoraz de forma individualizada ante la aparición de dos positivos por covid-19, el de Andrés y el de un miembro de la plantilla no deportiva. Ninguno presenta síntomas y se mantienen aislados en sus casas.

Sin el guardameta, para ejercer de recambio de Álvaro, el club decidió inscribir a Ander Bardají, que desde diciembre entrena con el equipo. Sin embargo no era seguro que se fuese a cumplir con todos los trámites administrativos a tiempo. De no lograrse, en la convocatoria entraría Javi Gasca, portero del filial.

Las peculiares características de la práctica de ayer, al margen de ser individual, su hora y lugar no se pudo fijar hasta entrada la mañana, hacen que la disponibilidad de Sandro y Maffeo, dos futbolistas que se encuentran en la recta final de sus lesiones no se haya acabado de concretar. Apuntan a entrar en la convocatoria, aunque, en caso de jugar, se medirán bien los tiempos.

Míchel estudia realizar variaciones tácticas en busca de un juego más directo. Aunque el Huesca, con 26 tantos encajados no destaque por su fiabilidad defensiva, el Betis, con 31, es el conjunto más goleado de la categoría. Los verdiblancos, situados en la zona media de la tabla, dominan también otro apartado negativo, el de derrotas; nueve han sufrido, las mismas que el Athletic. La última fue en su anterior desplazamiento en la Liga, un 4-3 con el Levante. Después, la semana pasada empataron a uno en su derbi con el Sevilla y en la Copa se deshicieron del Mutilvera navarro por 1-3.

Pellegrini, que en la previa consideró "irresponsable" la disputa del partido por el temor que tenía al desplazamiento y a las condiciones del campo, ha convocado a 21 jugadores y cuenta con nueve bajas. Se encuentran en cuarentena por covid-19 Montoya, Guardado y Joaquín. Además están lesionados Dani Martín, Bartra, William Carvalho, Camarasa y Tello, y debe cumplir sanción Guido Rodríguez.

A la hora del partido el termómetro se situará entorno a los -6º y habrá niebla.

Ficha del partido

SD Huesca: Álvaro; Pedro López, Insua, Siovas, Galán; Mosquera, Rico, Seoane; Mir, Ontiveros y Okazaki.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Paul, Canales; Lainez, Fekir, Aitor Ruibal; y Loren.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

