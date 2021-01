Pellegrini considera “irresponsable” que se permita jugar el SD Huesca-Betis

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró este domingo “sin duda" partidario del aplazamiento del partido que su equipo debe jugar el lunes en El Alcoraz contra la SD Huesca a las 21.00, ya que le parece "peligroso el viaje y el estado del campo", y consideró "irresponsable exigir jugar en estas condiciones".

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento y previa al partido que cierra la decimoctava jornada de Primera División, informó de que la expedición bética hará "un viaje de bastante riesgo, hay que ir a Zaragoza en avión y luego llegar por carretera hasta Huesca". De todos modos, debido al temporal, "la cosa no está muy clara de cómo se va a realizar", subrayó.

En este sentido, añadió que la expedición tiene previsto partir este domingo hacia Huesca y que está preparada para ello, aunque también esperará a que le pueda llegar una notificación de la posibilidad del aplazamiento del choque.

En todo caso, el preparador santiaguino cree que la clasificación del conjunto altoaragonés, colista, "no es consecuente con lo que ha hecho", ya que el Huesca "juega bien al fútbol y ha tenido muchos empates en los que ha merecido ganar", por lo que no le "parece correcto que Míchel Sánchez esté cuestionado". "No podemos dejarnos llevar por la matemática", advirtió Pellegrini sobre el peligro de los azulgranas.

El técnico lamentó la ausencia por sanción del mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien "venía jugando a buen nivel" pero para suplirlo, "hay un plantel y Paul Akouokou tiene la oportunidad de demostrar por qué está en el Betis".

Manuel Pellegrini explicó que las prueba PCR a las que se han sometido sus jugadores, "han sido todas correctas, ningún positivo a sumar" a los que ya estaban de baja e incluso "ya se incorporó Álex Moreno", el primero que se contagió antes de Navidad.

