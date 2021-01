Míchel Sánchez: “Afronto el partido contra el Betis al 100% y confiando mucho en el equipo”

Con permiso de la nieve caída y del frío que se espera, hasta que el balón eche a rodar el lunes en El Alcoraz a las 21.00, es el protagonista del choque que medirá a la SD Huesca con el Betis en el cierre de la jornada 18 de Primera División. Los resultados no están acompañando, los azulgranas, con solo un triunfo en 17 jornadas, están a más de una victoria de la salvación y la continuidad de Míchel Sánchez en el banquillo podría correr peligro de no conseguirse una victoria. “Ya sabéis la posición en la que estoy”, reconoció este domingo antes del último entrenamiento previo al duelo. “Lo afronto con todas las garantías, al 100% y confiando mucho en el equipo”, expuso.

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el SD Huesca-Real Betis de Primera División

Aunque desde el club todas las manifestaciones han sido siempre favorables al entrenador, las alarmas comenzaron a sonar tras la derrota del domingo pasado ante el Barcelona por 0-1. “Me encuentro bien, el club no me ha transmitido nada desde el lunes”, comentó. “La preocupación existe, pero la mía siempre está pensando en la SD Huesca, aunque haga bien mi trabajo, no puedo estar tranquilo si veo que los resultados no son buenos, el club tampoco lo está y eso es lo que me expuso”, comentó. “No estoy preocupado por mí, la situación se puede solucionar y tengo las suficientes armas para hacerlo”, aseguró. “Esperemos que mañana sea el primer paso hacia delante”, deseó.

Para ello, en busca de una victoria que mitigue las malas perspectivas, está valorando la posibilidad de realizar modificaciones tácticas que pasarían por ser más verticales, aunque para ello será fundamental que Sandro y Maffeo, en la recta final de la recuperación de sus lesiones, estén en condiciones de jugar. La intención es introducir “variantes para ser más fiables”. “En muchos momentos de la competición lo hemos sido, pero últimamente no lo estamos consiguiendo y los números no están siendo los que queríamos”, indicó. “Hay que buscar soluciones para ser otra vez competitivos, dejar la portería a cero y que las estadísticas nos digan que estamos más cerca de ganar que de perder”, añadió.

A la derrota con el Barcelona se le sumó el jueves la eliminación en la Copa con el Alcoyano, un Segunda B, “un palo bastante grande”, en palabras de Míchel. “No estuvimos a la altura”, recalcó. “Toda esta clase de partidos me dan información de las condiciones en las que está cada jugador y después yo tomo las decisiones en beneficio del Huesca, en términos generales no me gustó el encuentro y tenemos que reivindicarnos”, expuso sobre una cita en la que aprovechó para dar protagonismo a los menos habituales.

El clima será ante los béticos un factor fundamental y también las condiciones del campo, en el que desde primera hora de la mañana de este domingo se trabaja para retirar la nieve.“Estamos poniendo todos los medios posibles para que se vea un partido de fútbol real y no una pista de patinaje”, comentó acerca del temor de que el césped esté muy congelado (se esperan temperaturas de -6º). De ser así, considera que perjudicará “a los dos equipos y al espectáculo”. “Los dos queremos tener el balón y ser agresivos en la presión”, reconoció, algo que no es sencillo con el terreno de juego duro y resbaladizo.

“Tenemos que demostrar que somos capaces de quedarnos en Primera División”, arengó. “Hay que estar preparados y afrontar el partido con energía y vitalidad”, subrayó.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.