Míchel Sánchez: "Tengo miedo de perder el puesto"

Un Míchel Sánchez emocionado, tocado anímicamente y orgulloso de sus futbolistas ha mostrado tras la derrota con el FC Barcelona (0-1) su temor a ser destituido como entrenador de la SD Huesca: “Tengo miedo de perder el puesto porque estoy enamorado de trabajar en este club”, ha declarado a la televisión que ostenta los derechos de LaLiga. Después, en la sala de prensa de El Alcoraz, ha incidido en que su mayor preocupación es sacar adelante la temporada. Y cree tener la capacidad para ello. El técnico ha explicado su planteamiento, que no ha bastado para que llegase esa pretendida vuelta de tuerca de la que habló en la previa.

“Era un partido muy complicado en el que no podíamos ser nosotros mismos. Nos iban a quitar la posesión y debíamos defender más atrás con tres centrales y Sergio tapando a Alba más profundidad con Seoane y Ontiveros. Defender con tres centrocampistas por dentro. En la primera parte hemos cumplido al 50%, nos ha faltado salir con menos timidez sabiendo que el Barça iba a tener sus ocasiones y no podía meterlas. Han enchufado una. Los números de incorporación a campo rival no era lo que queríamos. La segunda se ha parecido más, por momentos se le podía hacer daño al Barça y ha faltado decisión en los últimos metros”, ha analizado.

Para Míchel, su equipo “se ha defendido bien, creo que no han generado tantas ocasiones. El equipo ha dado su 100% y estoy satisfecho de mis jugadores, este equipo compite muy bien y es un placer estar con este equipo de trabajo”. Con las cuentas comprometidas, estas pasan por ganar a Betis y Getafe para llegar a esa frontera de los 18 puntos al final de la primera vuelta. La quiere buscar un preparador que dice encontrarse “en el mejor momento de mi carrera, busco y tengo soluciones, estos jugadores me dan para seguir con ellos y el día a día es un lujo. Tengo la energía al 200%. La derrota duele ante cualquiera, siempre duelen”.

Ve al Huesca “competir y vivo. Ningún aficionado puede hablar mal de ningún jugador. Son errores que se pueden cometer y se juegan la vida. Es una situación incómoda y tengo soluciones, pero no depende de mí y trabajo al máximo. Los malos resultados no me quitan la energía. Mi miedo es que caigan los jugadores pero no lo hacen. La destitución no me preocupa, me preocupa la SD Huesca y estoy trabajando muy bien. Estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante y esta derrota duele”.

De cara a la inminente apertura del mercado invernal de fichajes, este lunes 4 de enero, Míchel cree que tiene "una plantilla suficiente, si viene un jugador en el medio campo es porque viene alguien y un extremo más que acompañe a Ferreiro, Ontiveros y Sergio. Pienso lo mismo que el año pasado. Si llegan, bienvenidos; si no, tengo un equipo suficiente para pelear. No juego al cambio de cromos. Cuento con todos".

