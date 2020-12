La SD Huesca se permite sonreír

En las formas fue muy similar a cualquier otro entrenamiento en el día posterior a un partido, una sesión dedicada a estirar los músculos y a no perder el contacto con el balón en la que no faltaron los rondos o el fútbol tenis entre otros ejercicios. En el fondo, resultó muy diferente a todas las anteriores. El 1-0 conquistado el sábado en El Alcoraz por la SD Huesca se tradujo menos de 24 horas después sobre el césped del Pirámide en sonrisas y gestos de alegría entre unos jugadores y un cuerpo técnico sabedores de que se han quitado un gran peso de encima, el de las doce jornadas anteriores sin ganar, y que ahora se pueden permitir mirar al futuro sin ese recordatorio continuo de la falta de triunfos que el propio técnico Míchel Sánchez había definido en la previa del duelo con los vitorianos como “el síndrome de no ganar”.

El ‘sí, pero’ que pendía sobre los azulgranas, esa continua descripción de equipo que juega bien, pero que no se impone, queda, al menos momentáneamente, atrás. Los últimos tres puntos sirvieron para dar sentido a los anteriores ocho empates y para engancharse con fuerza a una clasificación en la que, de haber acontecido un resultado de signo contrario, habrían empezado a quedarse descolgados. Siguen en puestos de descenso, pero la salvación queda ahora, en vez de a cinco, a dos puntos antes de acometer un final de año en el que deben verse las caras con un buen puñado de rivales directos. El viernes, tras el partido de Copa del Rey del martes con el Marchamalo, se presentarán ante el Athletic en San Mamés (21.00), el 22 de diciembre recibirán al Levante a las 19.45 y el 30 de diciembre se desplazarán a Vigo para cruzarse con el Celta (19.15).

Antes del 3-3 en Granada, precedente del 1-0 con el Alavés, Míchel fijó como objetivo para esas últimas cinco jornadas de 2020 sumar entre nueve o diez puntos, una cifra con la que estimó que el Huesca seguiría metido de lleno en la pelea por seguir en la élite. La cosecha hasta la fecha es de cuatro, por lo que la meta sigue siendo ambiciosa.

A este respecto, el madrileño cuenta con la experiencia de lo que ya vivió al frente del Rayo hace dos campañas. Entonces, a estas alturas del curso los vallecanos habían acumulado siete puntos y veían como la permanencia se encontraba a seis. 2018, aunque con una jornada más disputada, lo concluyeron con 13, con esos 16 o 17 que ambiciona hubiesen marcado la permanencia.

Cuentas similares servían entonces también para el Huesca, que se encontraba viviendo su primera experiencia entre los mejores. De hecho, en la jornada 13, en la que obtuvo un 2-2 con el Levante, empataba a siete puntos con el Rayo. No alcanzó los once hasta el 2-1 con el Betis de la penúltima cita de una primera vuelta en la que ya no sumó nada más tras caer con el Leganés (1-0). A este respecto, el actual Huesca le saca cinco jornadas de ventaja a aquel.

El salto cualitativo que los tres puntos sumados de una tacada supusieron el sábado se lograron con el gol de Ontiveros y el buen hacer de sus compañeros -esta vez no hubo errores individuales ni situaciones de pánico- y fue impulsado por un técnico que, cuando más cuestionado se encontraba, supo salir reforzado. Míchel acertó con la alineación, el planteamiento y los cambios. Optó de inicio por dos extremos puros como el propio Ontiveros y Ferreiro, y por un punta bregador, Okazaki. Luego fue moviendo la disposición de su bloque sin perder su irrenunciable identidad en función de la evolución de los acontecimientos, especialmente en su último tramo, hasta acabar con tres centrales sobre el terreno de juego, algo completamente novedoso este curso para los azulgranas, algo que venía barajando en las últimas semanas, pero por lo que todavía no se había decidido. “Si eramos fieles a nosotros sabíamos que los resultados llegarían”, afirmó aliviado. Ahora, el ritmo no debe parar.

