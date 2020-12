Míchel Sánchez: "La paciencia es lo que nos llevará a competir con garantías"

En la victoria, por fin, no quiso Míchel Sánchez ponerse medalla. Fue un triunfo "de todos", en el que se jugó "como anteriores ocasiones" y se obtuvo el premio merecido. "Se nos resistía y había cierta incertidumbre. El equipo ha seguido trabajando igual y ganado con el mismo juego, buscando portería rival. No he visto ninguna diferencia respecto a otros encuentros en que hemos merecido a ganar. Si éramos fieles a nosotros mismos sabíamos que los resultados llegarían", reivindicó.

La mentalidad fue "espectacular como lo fue en Granada quitados esos tres minutos. Hay que ver el vaso medio lleno, con nuestra idea seremos un equipo muy competitivo". Insistió Míchel en que no había pensado en si mismo con el pitido final: "Me están regalando mucho fútbol y el trabajo diario es espectacular. Me siento plenamente satisfecho por esta plantilla. Es la única sensación que tenía, que estos jugadores se merecían la victoria. Nos hemos quitado un peso de encima pero no era personal, lo quería más por ellos que por mí. No pido más que ellos sigan por el mismo camino. El trabajo que hacen es excepcional".

El preparador de la SD Huesca no quiso establecer distinciones al ser preguntado por el partido de Javi Ontiveros, titular por tercera vez en lo que va de campaña. "Siempre decimos que somos 26 y me ponen las cosas difíciles para tomar las decisiones. Javi ha hecho un gran partido pero como el resto del equipo, a un nivel muy alto. Queríamos meter a Borja por dentro, que nos da posesión y continuidad, pensamos que nos iban a esperar atrás y pensamos abrir el campo con dos extremos puros. En tener un jugador arriba que sea capaz de quedarse las segundas jugadas y leer bien el juego en el área. En el campo ha hecho un trabajo espectacular, es emotivo todo y ha podido competir al cien por cien al margen de su problema personal", en referencia a la enfermedad de su abuela.

En el cómputo general, "el equipo ha merecido otras victorias antes y hemos hecho muchísimas cosas bien". Míchel ha establecido como elemento clave "la paciencia tras llevar 12 jornadas sin ganar y venir del 1-3 y el empate doloroso. Esa mentalidad es la que nos puede llevar a competir en Primera con garantías. La mentalidad del equipo, que sabía que había que ganar para que no se generen tantas dudas desde fuera, ha sido la mejor posible. No era fácil en estas circunstancias y es de aplaudir", sintetizó el técnico.

Por último, Míchel valoró la forma en que se había anulado a Joselu y Lucas, "dos delanteros de nivel en un Alavés con una transición espectacular. Si teníamos el balón era imposible que corrieran. Si perdíamos había que ser agresivos en la presión".

