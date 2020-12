Ontiveros: "El gol se lo dedico a mi abuela enferma de covid-19"

Javier Ontiveros se convirtió en el protagonista del encuentro de la SD Huesca ante el Alavés. El extremo, autor del único gol del choque, dedicó la victoria a su abuela, que, según el mismo explicó, se encuentra ingresada en el hospital enferma de covid-19. "Esperemos que salga cuanto antes porque toda la familia la necesita", comentó visiblemente afectado y con los ojos llorosos.

El marbellí, cedido por el Villarreal, calificó su tanto como de "buen gol". "Después de todo el partido intentando el tiro desde fuera del área y haciendo diagonales, llegó ese gol que nos dio tanta alegría a todos", reconoció.

"Son tres puntos magníficos para que el equipo siga creciendo y trabajando", sintetizó el valor del 1-0 ante el Alavés. "Son muy importantes para seguir sumando cuanto antes", añadió pensando ya en los siguientes compromisos.

“Ontiveros es un crack, ha salido, ha hecho su jugada y ha marcado un golazo para lograr tres puntos importantísimos y una victoria que es de todos”, apoyó al joven futbolista un veterano como Ferreiro. El que es uno de los capitanes azulgranas recalcó el valor grupal del logro. “Hemos ganado en confianza y dado un paso adelante”, explicó sobre las últimas actuaciones del grupo. “Ahora queremos demostrarlo en la clasificación”, anunció pensando en un mes de diciembre que calificó de “apasionante” y en el que “debemos sacar buenos resultados para subir en la clasificación”.

Otro de los protagonistas fue Álvaro, que por segunda ocasión consecutiva ejerció de guardameta titular. “Estaba trabajando mucho en los entrenamientos para poder volver y el que me conoce sabe que cuando me marco un objetivo no paro hasta que lo consigo”, comentó el que fue el portero habitual durante el ascenso del curso pasado.

“Estamos todos muy felices porque refuerza lo que veníamos haciendo esta temporada, es algo para que lo disfrute toda la afición, un día de alegría para Huesca”, valoró. Entrando al detalle del partido, lo calificó de “completo” y explicó que “ha sido complicado por el viento, pero lo hemos planteado y jugado bien”. “Sabíamos que mínimo no teníamos que encajar, porque sino todo se complicaría mucho, y que arriba tendríamos alguna”, resumió. “Apenas me han disparado y hemos corregido errores de la semana pasada ante el Granada”, quiso destacar satisfecho por haber dejado la portería a cero.

El equipo regresa el domingo al trabajo con una sesión de recuperación prevista para las 10.30 en el Pirámide. La semana próxima se presenta intensa para los de Míchel con dos compromisos. El martes debe visitar al Marchamalo (19.00), conjunto de Tercera División, y el viernes se desplazará a Bilbao para cruzarse en San Mamés con el Athletic (21.00).

