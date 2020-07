La calma vuelve a ser la guía de la SD Huesca en el mercado de fichajes

No hay ninguna prisa por empezar a realizar incorporaciones. El mensaje que parte desde la SD Huesca a la hora de entrar en el mercado de fichajes es claro. Al igual que durante el verano pasado, la entidad azulgrana tiene la firme intención de abordar con toda la calma cada uno de los movimientos que realice en pos de reforzar su plantilla de cara a la segunda experiencia en Primera División, valorando los pros y los contras, y aguardando al momento ideal. Se considera que, si hace un año no se apresuró aún cuando solo once de los futbolistas que después iniciarían el curso, incluido Gallar que marchó al Girona tras la primera jornada, estuvieron presentes en el primer entrenamiento de la temporada, con más razón el club puede tomarse su tiempo ahora que cuentan con 18 piezas ya prácticamente confirmadas.

Con Álvaro y Valera asegurados para la portería, se busca un portero con experiencia en Primera División que pueda servir de contrapunto a los dos jóvenes valores. Gusta un ex, Andrés Fernández, actualmente en el Villarreal y que llegó a ser el menos goleado de Segunda durante el curso en el que defendió la meta azulgrana, el 2010-11, aunque hay otras opciones abiertas.

En la defensa siguen Insua, Pulido, Galán y el ya renovado Luisinho. También se cuenta con que Pedro López de el «sí, quiero» a continuar en el Huesca en breve y no se descarta volver a contar con Sá o Datkovic, por lo que serían necesarios un central o dos más un lateral derecho, puesto para el que suena el suizo Silvan Hefti, del Saint-Gallen de su país.

En el centro del campo y los extremos son fijos Mikel Rico, Mosquera, Juan Carlos, Eugeni y Ferreiro, y deberán ganarse un sitio Nwakali, Seoane y Joaquín. Entre las prioridades para estas demarcaciones figuran alguien que pueda alternarse con Mosquera y un medio de amplio recorrido, además de jugadores de banda. No se desmiente el gusto por Luis Milla, aunque se subraya que hacerse con él es muy difícil, y se afirma que aunque Iván Sánchez, extremo del Elche, está en la agenda, no es una primera opción.

Arriba Okazaki ya está atado y se trabaja en retener a Rafa Mir dado que, aunque su cesión abarcaba hasta junio de 2021, el club propietario de sus derechos, el Wolverhampton inglés, se reservó la potestad de poder reclamarlo en cada ventana de fichajes. Con ellos también estará Escriche, ahora cedido en el Elche, y que, como Nwakali, Seoane y Joaquín, no tiene la plaza asegurada. Se persigue otro ariete más y en este sentido se ha relacionado al Huesca con Miguel de la Fuente, del Valladolid. Los altoaragoneses consideran que el futbolista de 20 años, al que le resta una temporada de contrato con los pucelanos, es un valor de futuro, pero no un objetivo prioritario para ellos.