La visita del Alcorcón, la primera gran final para la SD Huesca

Aunque en menos de dos semanas se sucederán otras tres, la cita de este miércoles en El Alcoraz ante el Alcorcón emana ya el aroma de una final; calificativo que de manido puede llegar a perder su significado, pero que hasta Míchel Sánchez ha empleado para subrayar la relevancia que el encuentro tiene para la SD Huesca de cara a sus aspiraciones de conseguir el ascenso directo. A falta de cuatro jornadas, los azulgranas, como segundos clasificados, ocupan una de las dos plazas que otorgan billete de ida sin escalas ni transbordos a la Primera División. Es decir, han llegado al tramo final de la liga dependiendo de si mismos, todo un lujo. Sin embargo, su situación dista mucho de estar consolidada. Solo la diferencia de goles particular con el Real Zaragoza, tercero con el que empata a puntos, le permite superarle en la tabla.

Sus ilusiones se sustentan sobre unos cimientos débiles que conviene consolidar con victorias como ya se hizo patente en la anterior jornada. Entonces, esa segunda plaza alcanzada tras las victorias consecutivas sobre los blanquillos y Las Palmas peligró debido a la derrota ante el Deportivo por 2-1, que los de Víctor Fernández no supieron aprovechar posteriormente al caer con el Rayo Vallecano (2-4).

De aquel partido en Riazor se sacaron varias lecciones. La primera, que la relajación no es una opción. Después de adelantarse en los primeros compases, los oscenses vieron como su oponente le dio la vuelta al marcador antes del descanso. Después, la reacción en la segunda parte fue buena, pero el gol para repescar al menos un punto no llegó.

El tiempo transcurrido desde entonces prácticamente no ha dado más que para que el equipo, en la medida de lo posible, recupere fuerzas. Con Doukouré ya no disponible por la rotura de su tendón de Aquiles izquierdo y Raba prácticamente descartado, a no ser que sea necesario pelear en el ‘play off’, a la lista de bajas para el duelo se suma la de Pablo Insua, que ya no pudo participar en La Coruña por unos problemas físicos de los que no ha conseguido recuperarse.

Como viene siendo norma desde el parón -solo en el derbi aragonés con un único cambio no se cumplió- se esperan de nuevo rotaciones en el once. La no continuidad de Pulido, Mosquera, Mikel Rico y Ferreiro sería toda una sorpresa aún a pesar de que varios de ellos han dado muestras de andar ya justos de energía. Lo mismo se puede pensar de Álvaro en la portería, de nuevo afianzado tras las dos titularidades de Yáñez, y de Josué Sá para completar el eje de la zaga.

En cambio, no parece probable que se renueve la apuesta por Cristo como jugador más ofensivo de la medular. El rendimiento del canario ante el Deportivo resultó irregular y su sitio apunta a ser ocupado o bien por Juan Carlos o bien por Eugeni, los habituales en esa demarcación. También entra dentro de lo factible que se roten los dos laterales con la vuelta de Pedro López y Galán.

En la punta del ataque la incógnita se sitúa sobre Okazaki y Rafa Mir. Ambos están ofreciendo goles y cualquiera de los dos podría salir de inicio o incluso ambos, como ya sucedió en La Romareda. Si finalmente se escoge solo a uno de ellos, la otra plaza vacante, que hasta su lesión estaba reservada a Raba, podría ser para Sergio Gómez, Mboula o incluso Nwakali.

Enfrente, para el Alcorcón, mejor visitante de la categoría e invicto a domicilio tras 19 desplazamientos, el partido también es de la máxima relevancia. Los alfareros arrancaron la jornada a dos puntos del ‘play off’ tras una trayectoria en los últimos siete partidos, los transcurridos tras el confinamiento, de una sola derrota. En ella han empatado con el Cádiz (1-1) y superado al Real Zaragoza (1-3) y el Almería (0-1), el cuarto en discordia en la carrera por el ascenso directo. En sus últimos dos compromisos han firmado tablas con el Albacete (1-1) y el Lugo (2-2). Fran Fernandez recupera a los laterales Pomares y Reku y también moverá su alineación inicial.

El choque será arbitrado por Arcediano Monescillo que contará desde el VAR con el apoyo de Díaz de Mera. Ambos ya fueron los encargados del careo con el Real Zaragoza aunque con las responsabilidades intercambiadas.

La del Alcorcón es la primera final. El sábado llegará la del Racing y después las del Numancia y el Sporting. Si no salen bien quedaría la bola extra de la promoción, bonus que no estaría de más asegurar cuanto antes.