Míchel: “Si seguimos siendo regulares, podremos pelear por todo”

“Somos el mejor equipo en casa y jugamos ante el mejor a domicilio, es un partido por todo lo alto”. Míchel Sánchez, como no puede ser de otro modo atendiendo a las alturas del calendario en las que se encuentra la competición y lo que hay en juego, revistió este martes de la mayor importancia al duelo de la SD Huesca con el Alcorcón del miércoles (21.45). “Es una auténtica final”, aseguró. Los azulgranas se presentan al choque como segundos clasificados empatados a puntos con el Real Zaragoza, tercero, por lo que la victoria debería servir para afianzarles en las plazas de ascenso directo cuando solo resten ya tres jornadas.

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el SD Huesca-Alcorcón de Segunda División

Tanto con los madrileños, como en los cruces posteriores, el técnico considera que será clave mantener la línea seguida durante todo el curso. “Hasta ahora, dentro de que en algunos momentos nos hubiesen gustado otros resultados, hemos sido regulares y si lo seguimos siendo estaremos con opciones de pelear por todo”, aseguró. A este respecto, recalcó que “la presión debe de servir para ayudar más que para crear incertidumbre”.

Por ello, también destacó la importancia que puede tener la mentalización. “Los que gestionen mejor que un traspié no supone perder la competición de forma inmediata conseguirán el objetivo”, avisó. “El Cádiz ha tenido momentos brillantes y tuvo otros de menos lucidez, pero lo ha sabido llevar bien, 42 jornadas dan para mucho y no hay que ponerse nerviosos”, explicó ejemplificando su mensaje con la trayectoria del que es el líder de la tabla.

“Acabar la jornada siguiendo dependiendo de nosotros mismos sería otro pasito más y para ello debemos ganar dando el máximo rendimiento posible”, explicó sobre la cita con el Alcorcón. Al duelo con los alfareros los suyos llegan “con toda la ilusión del mundo”. “A pesar de la derrota, que fue dolorosa, hicimos un buen partido y, aunque los jugadores regresaron decaídos, los otros resultados han hecho que sigamos dependiendo de nosotros mismos”, resumió la situación de los suyos tras el tropiezo ante el Deportivo (2-1) y la posterior derrota del Real Zaragoza con el Rayo (2-4).

De su próximo rival destacó que “gestiona muy bien todos los momentos del juego”. “Es difícil mantener un ritmo alto porque son capaces de frenarlo”, advirtió. De todos modos, más que fijarse en el oponente, para sacar el encuentro adelante Míchel prefiere centrarse en su bloque “para ser un equipo reconocible que tenga la posesión del balón”.

Desde que se retomó la competición ya se han disputado al completo siete jornadas. En este tiempo, a pesar de las peculiaridades que la ‘nueva normalidad’ ha llevado también a los estadios, el preparador azulgrana entiende que “lo que es el fútbol sigue siendo igual, aunque hay fallos de concentración”. “Lo que sí que cambia bastante es el hecho de que no haya público, para el partido voy a transmitir a los jugadores que piensen en un estadio lleno, eso nos tiene que dar un plus porque, aunque no estén, necesitamos a nuestra gente”.

Míchel no quiso explayarse sobre las polémicas arbitrales que están surgiendo. “Bastante tengo con lo nuestro como para fijarme en lo de los rivales”, manifestó. “Lo que tenemos que hacer en lo que queda es que las cosas que hacemos bien se repitan muchas veces y las que debemos mejorar se escondan lo más posible”, comentó. “Estamos en disposición de conseguir un sueño tan bonito que nada nos va a distraer, al final los resultados mostrarán los merecimientos de cada uno”, señaló.