Álvaro Fernández: “Aún no hemos hecho nada, lo mejor está por llegar”

“Nos encontramos muy felices por haber ganado el derbi, pero sabiendo que el jueves tenemos otros partido en el que si no ganamos no servirá la victoria”. La SD Huesca regresó este martes a los entrenamientos con la satisfacción de haberse impuesto al Real Zaragoza (0-1) todavía muy presente, pero consciente, como bien señaló su portero Álvaro Fernández, de que el jueves, dentro de un calendario que no se detiene, visita El Alcoraz la UD Las Palmas. Las declaraciones del riojano, de hecho, se movieron entre esos dos vectores, la alegría por lo conseguido y la responsabilidad ante lo que todavía queda por delante para conseguir el ansiado ascenso directo, situado ahora a tres puntos de distancia.

“Hemos sido los primeros que hemos sido capaces de ganar en La Romareda, es algo que va a quedar para el recuerdo en la historia del club”, expuso el ex del Mónaco recordando que hasta el lunes los azulgranas nunca se habían impuesto en Zaragoza. La victoria llegó con un gol de Galán en el último momento. “En la celebración demostramos que somos una piña, que estamos a muerte con el míster y que notamos el calor de la afición”, comentó añadiendo que cree que todo eso “será clave para ascender”.

El duelo dejó enseñanzas para las próximas jornadas. “Nos tenemos que quedar con la primera media hora, fue espectacular y si mantenemos ese ritmo de juego tenemos posibilidades de ganar todo lo que queda”, subrayó calificando las próximas seis jornadas de “finales” y el derbi de “punto de inflexión”. “Si no hubiésemos ganado nos hubiésemos quedados descolgados de los primeros puestos, pero conseguimos una victoria que es una inyección de moral”, añadió.

Como cancerbero, uno de los aspectos que más le satisfizo fue el no tener que sacar el balón de la red. “Es la primera vez desde el confinamiento que dejamos la portería a cero. Encajando goles es más difícil ganar, mientras que si no lo haces en una jugada aislada te puedes llevar la victoria”, comentó.

“A pesar de la alegría no hemos hecho nada todavía, lo mejor está por llegar y me gustaría mandar a la afición el mensaje de que siga apoyando porque los partidos que vienen son para estar todos juntos sin medias tintas y que cuando las cosas vayan peor para ascender será importante que todos estemos unidos”, hizo un llamamiento.