Sergio Gómez, entre los mejores jóvenes de Europa

No lo tendrá nada fácil, pero el simple hecho de entrar en esa lista ya es todo un reconocimiento. Sergio Gómez es uno de los cien candidatos que optan al premio Golden Boy, galardón que distingue al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años. El centrocampista de la SD Huesca, que ya había hecho historia al convertirse en el primer internacional español sub 21 no portero de los azulgranas, protagoniza así un nuevo hito en la entidad altoaragonesa, nadie antes había sido incluido en esa lista vistiendo su camiseta.

El ganador será elegido a finales de año tras poner en común la votación popular, en la que se puede participar a través de la página web del diario italiano Tuttosport, con las preferencias de un jurado compuesto por expertos de diversos medios especializados en información deportiva. En anteriores temporadas el premio ha ido a parar a nombres destacados como Isco, Cesc Fábregas, Mbappé, Pogba, Agüero y Messi. Ahora, entre los rivales de Gómez aparecen, entre otros, Ansu Fati (FC Barcelona), Phil Foden (Manchester City), Kubo (Mallorca), Haaland y Jadon Sancho, ambos del Borussia Dortmund, y los madridistas Reinier, Rodrygo y Vinicius. Además, al margen de Gómez y Ansu Fati, aparecen otros cuatro españoles, Ferran Torres (Valencia), Abel Ruiz (Sporting Braga), Eric García (Manchester City), Bryan Gil (Leganés), Lorenzo González (Saint Gallen) y Juan Miranda (Schalke 04).

Sergio Gómez, de 19 años, llegó el verano pasado a El Alcoraz en busca de minutos cedido por el Borussia de Dortmund, que en 2018 pagó al FC Barcelona tres millones de euros por su traspaso. Internacional en todas las categorías inferiores desde sub 17 hasta sub 21, aunque no ha acabado de asentarse como titular, es uno de los habituales para su técnico Míchel Sánchez, que habitualmente lo ha empleado como interior o extremo por ambas bandas, aún a pesar de que es zurdo. Hasta el momento ha participado en 29 de las 32 jornadas disputadas partiendo de inicio en catorce y habiendo marcado un gol y repartido una asistencia.

En el club gusta tanto su aptitud para jugar al fútbol como su actitud profesional y por ello existe voluntad de tratar de reeditar el préstamo de cara al próximo curso. Sin embargo, se es consciente de que un escenario que no sea el de la Primera División complicaría la operación. Su contrato con el Borussia finaliza en 2021, allí hay satisfacción con la evolución que está experimentando una de sus jóvenes perlas y, aunque no se descarta que la pretemporada la haga en Alemania, la intención sería volver a buscarle una nueva cesión a una liga ya de primer nivel.

El caso de Sergio Gómez, que el jueves ante el Mirandés podría formar parte del once debido a la baja por sanción de Ferreiro, se enmarca dentro de la política deportiva de apuesta por los jóvenes valores que está llevando a cabo la SD Huesca. Al margen del catalán, en el primer equipo azulgrana también se cuenta con el portero Álvaro Fernández (21 años), el lateral izquierdo Miguelón Llambrich (23), los delanteros Cristo González y Rafa Mir, ambos de 22 años, el extremo Jordi Mboula (20) y el centrocampista Kelechi Nwakali (21). Además, en el mercado de invierno salieron cedidos el delantero Dani Escriche (21), el medio Jaime Seoane (22) y el extremo Joaquín Muñoz (20).