Doukouré: "Fue un día muy especial para mí, estoy muy contento de haber podido jugar"

Cheick Doukouré pudo por fin el pasado viernes debutar con la SD Huesca en la victoria por 1-3 ante el Málaga en el primer encuentro después del parón por la pandemia de covid-19. "Lo que he sentido no se puede describir. Después de tanto tiempo sin jugar, sin hacer lo que más me gusta y de estar un año y medio trabajando duro cada día con el club, los preparadores y con el staff médico, la verdad que el sentimiento que tengo es indescriptible y estoy muy contento de haber podido jugar, coger minutos y tener sensaciones en la victoria en Málaga. Fue un día muy especial para mí, estoy muy contento", ha expresado un visiblemente emocionado Doukouré.

"Me he encontrado bien, con buenas sensaciones. No es fácil entrar cuando tu equipo está con diez, pero había que estar con el equipo, juntos, y trabajar mucho, que es lo que hago siempre. Me ha gustado mucho estar en el campo y sentir la atmósfera del partido, estoy muy contento y más por la victoria", ha confesado sobre sus sensaciones en su vuelta a los terrenos de juego.

El pivote de corte defensivo, cedido por el Levante hasta final de temporada, disputó así sus primeros minutos como jugador del conjunto altoaragonés. El francés pisó el verde en sustitución de Javi Galán y jugó apenas seis minutos del choque en La Rosaleda, pero se espera que su entrada en los esquemas de Míchel Sánchez no sea meramente testimonial y sirva para dar descanso a Mosquera y Mikel Rico, que lo han jugado prácticamente todo. "Estoy a disposición del míster para hacer mi trabajo. Estoy al 100% y estaré para jugar si el entrenador me elige", ha apuntado Doukouré.

"Tanto Pedro, Mikel como Eugeni no han tenido tanto tiempo para descansar y hay muy buenos jugadores en esta posición y la competencia es muy alta. Esto es bueno para el equipo, todos tenemos el objetivo de jugar y eso ayuda al Huesca a estar bien", ha analizado el futbolista francés propiedad del Levante. "Cuando el míster me necesite estaré dispuesto para jugar", ha reiterado.

El pivote defensivo ha hablado también de sus problemas con las lesiones que le han tenido apartado de los terrenos de juego durante casi 500 días. "He tenido muchos altibajos y recaídas, pero a veces suelen pasar y las cosas no salen de la mejor manera. Desde hace unos meses he podido trabajar muy duro y reforzar los aspectos que me costaban un poco y hoy estoy preparado para ayudar al Huesca a cumplir los objetivos", ha aseverado.

"Míchel me ha transmitido muchas cosas positivas desde el inicio de mi lesión cuando llegué al club. He sentido mucho cariño durante esta situación que no ha sido fácil y hoy estoy dispuesto para hacer lo que me gusta más y ayudar al Huesca", ha declarado Cheick Doukouré. "Este club siempre estará en mi corazón por los momentos especiales que he vivido aquí y por el cariño que he recibido por parte del club y los aficionados. Esto no se puede olvidar. El Huesca significa mucho para mí a día de hoy y siempre será así", ha afirmado.