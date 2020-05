Rubén García: "Hay que llegar al final peleando por el ascenso"

El descenso a los cinco días de aterrizar en El Alcoraz, la Operación Oikos, 22 incorporaciones y ahora la situación anómala que se está viviendo con el coronavirus. La semana pasada se cumplió su primer año como director deportivo de la SD Huesca, ¿cómo lo valora?

Se me ha pasado muy rápido, lo que quiere decir que profesionalmente he estado muy ocupado. Estoy muy contento de haber dado el paso de venir a Huesca, un club que camina hacia delante y que cuenta con gente excepcional desde mi equipo de colaboradores, con el secretario técnico Ramón Tejada a la cabeza, hasta el director general Josete Ortas, el consejero delegado Manolo Torres o el mismo Petón. He vivido cosas positivas y negativas, pero considero que de todo se aprende.

Para alguien que se mueve tanto como usted, ¿cómo está siendo el confinamiento?

Principalmente lo estoy viviendo con mucho dolor de ver al país sufrir tanto y también he sentido respeto por no saber a lo que nos estábamos enfrentando. A nivel profesional ha sido extraño porque el mundo del fútbol está muy acostumbrado a moverse con fechas fijadas de inicio y final de temporada, de entrenamientos, de ventanas de fichajes... y perder esos horizontes ha sido algo nuevo. Con mis colaboradores he aprovechado para acelerar el filtrado de futbolistas a los que seguimos. Hacemos ‘scouting’ de 22 ligas, junto a Primera, Segunda y Segunda B, y tenemos generada una base de datos con más de 600 jugadores. También he seguido el trabajo del equipo conversando mucho con Míchel, el entrenador, y con David Porcel, el preparador físico, además de mantener el contacto directo con la plantilla.

¿Qué sensaciones le ha transmitido?

Expectación. El futbolista es un privilegiado, pero ante una situación como la actual el estrés es el mismo que el de cualquier otra persona porque teme por sus familias y está a la espera de lo que pueda suceder. En la última reunión en el vestuario, pedí a los jugadores que tuvieran flexibilidad y que se adaptarán a lo que estaba empezando a ocurrir entonces. Hemos intentado estar muy cerca de todos.

En todo este tiempo los jugadores han tenido que adaptarse a entrenar en sus casas y ha habido que pactar con ellos una reducción salarial.

Su reacción ha todo ha sido excelente. El responsable de elegir el perfil de futbolista que queríamos fui yo y algo que me influye mucho es que sean buenas personas, porque a lo largo de una temporada se vive de todo y es muy necesario que tengas gente honesta y que arrime el hombro en los malos momentos. Estoy orgulloso de la plantilla y de cómo responde al cariño que se les muestra desde el club y la afición.

El equipo se someterá el jueves a los test PCR y, si todo va bien, previsiblemente el lunes volverá a entrenar en el Pirámide por primera vez desde el 13 de marzo.

Será algo esperanzador, el primer paso para volver a la normalidad.

Después llegarán los partidos.

Desde el principio, a la vista de lo que ocurría en otros países, vi que la situación no se iba a poder resolver a corto plazo. Ahora, las cifras dan a entender que todo está mucho más controlado y que las previsiones de La Liga se pueden llegar a cumplir, pero nada está garantizado. Los protocolos que vamos a seguir son muy exigentes porque nos interesa salvaguardar la salud de todos y después el foco está puesto en que la temporada se acabe. Lo contrario supondría un golpe durísimo para el fútbol español.

¿Cómo serán las once jornadas que restan?

Completamente distintas a todo lo visto hasta ahora, la clasificación final no se parecerá en nada a la actual. Más allá de lo táctico, con varios partidos a la semana de forma continuada, van a ser muy importantes el físico y recuperar a los jugadores, que se van a enfrentar a temperaturas altas y a una gran carga emocional Sacar buenos resultados en las cinco primeras jornadas será fundamental para poder encontrar las sensaciones que dejamos y alargarlas.

¿El equipo podrá afrontar el reto?

Está diseñada para luchar por todo. La plantilla que tenemos y la idea de juego va a ayudar a que arranquemos bien. Estamos en buenas manos en la parcela técnica para gestionar las situaciones que se van a dar en poco tiempo como las expulsiones y las lesiones. Va a haber poco espacio para la reflexión entre un partido y otro.

En el momento del parón, el Huesca era cuarto a cinco puntos del ascenso directo, ¿a qué debe aspirar hasta el final de la temporada?

Nuestro objetivo es llegar a las últimas jornadas con opciones de subir, ya sea de forma directa o mediante promoción. Ahora mismo veo cualquier escenario factible y no creo que los rivales que van por delante piensen que ya lo tienen hecho. Va a ser muy interesante ver cómo manejan la presión los equipos con las metas muy marcadas. Yo firmaría ahora mismo si ascendemos mediante el ‘play off’.

Uno de los problemas que se plantean es el de los contratos que finalizan el 30 de junio.

Con los clubes de los que tenemos jugadores cedidos mantenemos buenas relaciones y el compromiso de los futbolistas es del 100% para que no haya problemas, pero no se puede decir que a nivel global sea algo que esté absolutamente solucionado porque siempre puede haber algún caso que rompa la regla.

De todos modos, también estará planificando ya el próximo curso. ¿Cuáles son los planes con Míchel?

Lo mejor que puede pasar es que continúe, porque eso quiere decir que habremos ascendido, lo tiene garantizado en su contrato. Estamos muy contentos con Míchel y con todo el cuerpo técnico.

¿Qué futura plantilla perfila?

Trabajamos con dos escenarios, el de Primera División y el de Segunda. Para ambos considero que tenemos una columna vertebral muy interesante y a partir de eso hay que tener en cuenta que el panorama general que se prevé es que haya pocos movimientos y que se ajusten los límites salariales. En Segunda División no se acometerá ninguna compra si no se realiza alguna venta y en Primera la situación cambiará bastante porque el presupuesto será otro.