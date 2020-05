La SD Huesca femenina, expectante por el cierre de la temporada

El fútbol femenino contiene el aliento a la espera de que en los próximos días se tomen decisiones en torno al cierre de las competiciones. También la SD Huesca, pues su equipo de Primera Nacional, la tercera categoría de este deporte, aguarda noticias desde que se suspendiese el campeonato el pasado mes de marzo. De lo que se decida en la Federación Española depende en buena medida el futuro de un proyecto que, a ritmo meteórico, se ha instalado en la antesala de la élite. También por el filial, que en condiciones normales habría peleado por el ascenso a la Primera Territorial.

El club azulgrana ha trabajado hasta ahora en dos escenarios. El primer equipo cayó a puestos de descenso después de la última derrota ante el Espanyol en el campo municipal de San Jorge (0-2), y ese panorama les había causado hasta la fecha una incertidumbre a la que se puede poner remedio si, como todo apunta, se suprimen las ligas sin que ningún club pierda la categoría. La directora general de la sección femenina, Azucena Garanto, se mostraría partidaria de que “se reanude la competición y se decida todo en el campo. Pero al no ser competiciones profesionales está claro que lo primero es la salud y que todo esté en orden. Utilizamos instalaciones municipales ahora cerradas y la Federación ha recabado opiniones de las territoriales para escoger lo mejor”.

La Primera División, que es prácticamente profesional, está en ese sentido muy por delante del resto de categorías, de ahí que lo preferible es que “no haya descensos. Dentro de esta posibilidad, el debate se centra en cómo serían los ascensos”, detalla Garanto. Con la inexactitud de no saber qué sucederá, la SD Huesca ya ha empezado a trabajar en un futuro “cogido con alfileres”. Se ha llevado a cabo una labor previa con las bases de datos de scouting siguiendo a nuevas jugadoras para el curso que viene y hablando con agentes. “Si nos quedamos, esta campaña hemos hecho un buen trabajo pero no ha dado los puntos suficientes”, refleja la directora general, de ahí que se busque una pequeña vuelta de tuerca por si se continúa en Primera Nacional.

En esa espera de que se concrete la situación del primer equipo, el futuro afecta directamente al filial de Segunda Territorial, que había ganado la liga a falta de la fase de ascenso. En el caso de descenso de las mayores, este no podría subir. Al margen de eso, contiene el vivero de los futuros talentos del equipo femenino. “Tenemos jugadoras que nos interesa que asciendan para estar en una liga que sea un reto para ellas”, explica Azucena Garanto.

NOTICIAS RELACIONADAS Rubén García: un año repleto de retos en la SD Huesca

Están siendo unas semanas complicadas también desde el punto de vista psicológico, y el Huesca femenino presta atención a su encaje con la parte física. Hasta hace poco tiempo la idea más asentada era la de que se volvería a la competición para disputar las siete jornadas restantes y, además del trabajo físico común a todos los clubes, se ha trabajado con la entrenadora, Verónica Rodríguez, Garanto y el cuerpo técnico en el aspecto mental. “Lo han llevado bien, con ganas. Hace ocho o diez días hubo que transmitirles la realidad de que no se iba a jugar más y les causó algo de shock. No querían que fuese una realidad. Son más conscientes, parece que la competición va a darse por finalizada y no como nos hubiese gustado a todas”, explica la directora general.

Aunque la Primera División es “caso aparte”, la SD Huesca compite en una liga nacional y “resulta difícil tomar decisiones porque no es un negocio. Al final se tiene en cuenta al fútbol femenino, en Primera sí que se esperaba volver y terminar pero en el resto no lo esperábamos tanto. Se tomará la decisión que se crea mejor, no será probablemente feliz para todo el mundo. Estamos en esa línea de una liga que quiere ser profesional pero no lo es. Si tuviésemos que volver a entrenar las instalaciones municipales están cerradas”, analiza. En este sentido, los clubes son lógicamente partidarios de que se establezcan los mismos protocolos sanitarios para todos y cada caso debe estudiarse por separado.

El buen trabajo de la sección en los tres años desde su puesta en marcha ha propiciado que se acelerasen los plazos más allá de lo previsto, con los ascensos de categoría como culmen. Ahora, en el exigente grupo catalán y balear, “era difícil competir y hemos pagado muchas novatadas. La que viene estaremos en disposición de hacerlo mejor conociendo los rivales y la categoría. Depende del plan que se apruebe puede haber hasta seis descensos y no va a valer solo con lo justo”, indica Garanto, por lo que se trazará “una base sólida para no sufrir tanto y plantear otro pequeño salto”.