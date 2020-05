Rubén García: un año repleto de retos en la SD Huesca

Hace un año, la llegada de Rubén García a la dirección deportiva de la SD Huesca dotó al club azulgrana de nuevos bríos. Un salto adelante en aspectos que son ya comunes en el fútbol de élite y que se refieren al empleo de la tecnología o al conocimiento de un mercado globalizado. Además, llegó en una tesitura compleja. El descenso a Segunda División y la Oikos complicaron el mercado veraniego; con todo, sacó adelante una plantilla que buscará el regreso a la máxima categoría al tiempo que se abre un nuevo periodo de incertidumbre general por los efectos de la pandemia en la preparación de la temporada que viene.

Anunciado su fichaje el 30 de abril del pasado año, solo cinco días más tarde fue testigo directo del 2-6 del Valencia en El Alcoraz que consumó matemáticamente el regreso a la categoría de plata. Como contó después, le impresionó la respuesta de los aficionados azulgranas y la celebración en la desgracia por el cumplimiento de un sueño que parecía imposible. Ese “no reblar” que se le marcó a fuego dictó también los pasos a seguir una vez que la SD Huesca activó el plan B para reforzar una plantilla que iba a quedarse muy escasa de efectivos y necesitada de nuevos estímulos y referentes por las marchas de Chimy, Melero, Moi Gómez, Santamaría, Cucho…

Con el respaldo de José Antonio Martín, Petón, como consejero responsable de la parcela deportiva, García -o Rubén Martín, como también se le conoce de su etapa como portero profesional- ha hecho hincapié en la aplicación del ‘big data’. Es decir, del estudio del rendimiento de los futbolistas y el análisis del rendimiento que puedan ofrecer en el club azulgrana a partir de sus estadísticas, el papel sobre el terreno de juego o la suma de sus virtudes para decantarse por uno u otro. También mantiene conversaciones telemáticas que pueden durar horas con su equipo de colaboradores. Una herramienta que cobrará más auge si cabe a raíz del coronavirus y del exhaustivo control y limitaciones con que contarán a partir de ahora los directores deportivos para desplazarse a otras ciudades y estadios de España y Europa.

Desconocido en España hasta el anuncio de su incorporación a la SD Huesca, contaba con un amplio bagaje en el fútbol estadounidense que le valió para empaparse de estos recursos informatizados y ampliar su paleta de contactos en todo el planeta. Rubén García, que cumplirá 40 años el próximo 12 de mayo, asistió en sus primeras semanas en el cargo a la explosión de la Operación Oikos, lo que ralentizaría la confección de la plantilla en un verano extraño, sujeto a lo extradeportivo y con un arranque lento que se iría normalizando con el paso de las semanas. La primera misión, la búsqueda del nuevo técnico, se completó con éxito tras las conversaciones mantenidas con Míchel Sánchez, opción principal anunciada solo con unos pocos días de retardo sobre la fecha prevista.

Con el impulso económico de la ayuda al descenso, la SD Huesca pudo acometer una hoja de ruta ambiciosa que se cierra por el momento con 22 incorporaciones. Ningún club profesional en España se ha movido tanto en los últimos doce meses. Por posiciones, llegaron Álvaro Fernández (Mónaco), Yáñez (Getafe), Pedro López (Levante), Miguelón (Villarreal), Pablo Insua (Schalke 04), Datkovic (Lokomotiva de Zagreb), Josué Sá (Anderlecht), Mikel Rico (Athletic), Pedro Mosquera (Deportivo), Doukouré (Levante), Seoane (Real Madrid Castilla), Sergio Gómez (Borussia Dortmund), Ivi López (Levante), Juan Carlos Real (Almería), Dani Raba (Villarreal), Joaquín Muñoz (Atlético de Madrid), Jordi Mboula (Mónaco), Nwakali (Arsenal), Okazaki (Málaga), Rafa Mir (Wolverhampton), Cristo González (Udinese) o el defensa Kike Hermoso, del Rayo B, para compaginar la SD Huesca y el Ejea.

Un cóctel de futbolistas talentosos, prometedores y con experiencia en Primera División que sumar al escaso margen de jugadores que se mantuvieron del curso anterior. También, ejemplos claros del modus operandi de Rubén García, como se dio con uno de los fichajes más ambiciosos de la historia del club, el de Rafa Mir, que llevó al director deportivo a realizar desplazamientos a Inglaterra para tratar de forma directa con el futbolista y los rectores del Wolverhampton Wanderers hasta hacerse con una cesión por dos años con opción de compra al final de este periodo. Sus buenas relaciones con el fútbol inglés o con el Mónaco, de donde han llegado Álvaro y Mboula, han ampliado el campo de acción del club azulgrana, bien considerado por el resto de clubes nacional y con una gestión deportiva que le ha permitido crecer de manera constante en la última década y media.

Los retos de futuro que aguardan ahora a García pasan inexcusablemente por lo que suceda entre los meses de junio y julio con el retorno del campeonato y el plazo que después se decrete para realizar fichajes. Hasta entonces, se están dando pasos de manera discreta y la continuidad o no de Míchel Sánchez no se podrá abordar hasta el cierre del curso puesto que el técnico tiene asegurada la continuidad en el caso de que se regrese a Primera División. En todo caso, se ha mostrado “feliz” y respaldado en esta estancia en el club azulgrana. La plantilla, a la espera de que se concrete la situación económica particular y general, presenta varias cesiones con opción de compra y todo apunta a que el mercado se moverá poco y en cifras bajas, lo que supondrá otro reto mayúsculo para el director deportivo.