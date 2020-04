Las renovaciones, claves en la futura planificación deportiva de la SD Huesca

El fútbol está parado sobre el césped, pero no en los despachos. Buen ejemplo de ello son las constantes reuniones que están manteniendo la Federación Española, La Liga, la AFE, el CSD, la UEFA y la FIFA, pero también los movimientos entorno a la futura composición de las plantillas. Aunque el desenlace de la actual campaña diste aún de estar resuelto, toca también ir pensando en lo que ocurrirá en la próxima y en ello trabaja el director deportivo de la SD Huesca, Rubén García. Catorce de los 24 jugadores con los que cuenta actualmente Míchel Sánchez no tienen asegurada su vinculación de cara a la temporada 2020-21. A cuatro se les acaba su contrato y a los otros diez, sus cesiones. Los factores para decidir qué hacer con ellos son múltiples, aunque uno resulta esencial, conocer el escenario, la categoría, en el que deberá actuar el equipo. Evidentemente no será lo mimos jugar en Primera que en Segunda, no ya solo por el nivel competitivo, sino también por la capacidad económica.

Entre los que su contrato fina con la conclusión del presente curso figuran Valera, Pedro López, Okazaki y Luisinho. Con el primero, a pesar de que su rol sea el de reserva en la portería de Álvaro y Yáñez, el club está contento con su desempeño y de hecho la prolongación de su estancia en la entidad oscense es uno de los temas que se venían tratando antes del parón.

Igualmente, también existe satisfacción con el rendimiento de Pedro López. El lateral derecho valenciano firmó el pasado verano por solo una campaña y, a pesar de contar ya con 36 años, la unión podría prorrogarse. No en vano, tras una primera vuelta marcada por una lesión, en las últimas cinco jornadas había logrado asentarse en el once desbancando a Miguelón. Con él, más allá de sus capacidades futbolísticas, también se aprecia su ascendencia sobre el vestuario.

Okazaki se incorporó a la SD Huesca el 5 de septiembre después de haberse desvinculado del Málaga, club que lo había traído a España y con el que no llegó a debutar. El nipón, autor hasta el momento de ocho goles, firmó por una temporada con opción a otra más en caso de ascenso. Hasta el momento, club y jugador siempre han hablado positivamente de su relación.

El grupo de cedidos lo conforman Mir, ligado al Huesca hasta junio de 2021, Yáñez, Miguelón, Raba, Sergio Gómez, Cristo, Datkovic, Sá, Insua, Doukouré y Mboula. En las negociaciones para traer a los cinco últimos se reservó una opción de compra y en el caso del último, también la posibilidad de reeditar el préstamo.

Para que Datkovic, proveniente del Lokomotiva de Zagreb, y Sá, perteneciente al Anderlecht, continúen parece muy relevante la división en la que se encuentre el Huesca, mientras que con Insua (Schalke 04) y Doukouré (Levante) será decisivo el rendimiento que ofrezcan en el tramo final. Ambos arrancaron el curso lesionados y aún no se ha podido ver su mejor versión a causa de los problemas físicos. El gallego solo ha podido actuar en cuatro encuentros de liga y dos de Copa del Rey y el medio aún no ha debutado.

Caso al margen es el de Eugeni. En principio, el tarraconense tiene un sitio asegurado en el vestuario del Alcoraz hasta 2021. Sin embargo, la intención del club es la de prolongar su estancia.