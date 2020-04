El doctor de la SD Huesca considera "imprescindibles los test a los jugadores y a su entorno"

Aunque aún se desconoce con exactitud no ya solo la fecha para el regreso de la competición sino también el día en que se podrán retomar los entrenamientos sobre el césped -las últimas estimaciones hablan del 4 de mayo-, los pasos que se vienen dando por parte de La Liga, la Federación Española y el CSD son cada vez más decididos. En este sentido ya se ha establecido un protocolo que ordena cómo debe ser la puesta a punto de los futbolistas. En él, la labor de los servicios médicos de cada club cobra especial relevancia. En la SD Huesca, el doctor Fernando Sarasa, su responsable, considera que "aunque ya lo venimos haciendo habitualmente, a partir de ahora vamos a tener que aplicarnos con más cuidado y realizar mucho trabajo preventivo en aspectos como la nutrición, el entrenamiento, el descanso y la fisioterapia". "Tendremos que incidir en la pedagogía y estar más encima de los chavales", valora poniendo el acento en que "lo principal es saber cómo están los jugadores y los que les rodeamos con respecto al coronavirus, y para eso es imprescindibles realizar test".

A este respecto, las instrucciones que han recibido los clubes de Primera y Segunda División establecen cuatro fases que van desde el entrenamiento en solitario en casa hasta el colectivo, pasando por otros estadios en los que los futbolistas deberán ejercitarse sobre el césped en grupos reducidos. En cada uno de los niveles deberán someterse a exámenes médicos que certifiquen que no pueden transmitir el Covid-19. "La Liga está negociando con un laboratorio que tengamos acceso a los test diagnósticos", confirma Sarasa. La importancia de las pruebas es fundamental porque en función de los resultados las medidas a tomar serán unas u otras. "No es lo mismo haber pasado la enfermedad y haber generado inmunidad, que estar atravesándola en este momento y por lo tanto ser infectante, que no haber tenido aún contacto con el virus", señala, haciendo hincapié que con este último grupo hay que ser "muy cuidadosos". "Un positivo estando ya todos juntos implicaría la cuarentena", advierte.

Para poder calibrar bien el estado, no solo de los jugadores, sino también de los técnicos, los servicios médicos, los encargados del utillaje o el personal de limpieza, entre otros, será obligatorio someterse a dos tipos de test, los PCR y los serológicos. El primero, que se realiza tomando muestras de boca y nariz, comprueba si se tiene el virus o no y, por tanto, si se es o no infectante. El segundo, para el que se necesita obtener sangre, indica igualmente si se está pasando la enfermedad, pero también si ya se ha superado al detectar los anticuerpos generados.

"Ahora mismo nadie del equipo tiene síntomas", explica el doctor, que de todos modos sospecha que, "es posible que hace algunos meses tuviésemos algún caso y que entonces lo achacásemos a gripe estacional".

Su deseo sería el de que la actividad al Pirámide regrese cuanto antes. "Hay que ser solidarios y respetar y seguir las medidas que dicta el Gobierno porque es una pelea que nos atañe absolutamente a todos, pero también considero que en el caso de los deportistas profesionales, siendo que entrenarían a campo abierto y con espacio, que llegarían en sus coches particulares y que se puede mantener la higiene, el riesgo estaría controlado", opina. "Ahora todos están trabajando en sus casas y pocos están pudiendo correr con normalidad. Además, es difícil realizar cambios de dirección o aspectos como la explosividad, por lo que habrá que ser precavidos e incidir en la prevención", adelanta sobre la vuelta una vuelta a la competición que se prevé con partidos cada 72 horas.