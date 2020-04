Álvaro Fernández: “Jugar a puerta cerrada nos va a obligar a estar muy concentrados”

Mucho se suele hablar en el mundo del fútbol de la soledad del portero y en el caso de Álvaro Fernández ésta está siendo más real que nunca. El guardameta de la SD Huesca está pasando el obligado confinamiento en su domicilio sin ninguna compañía. “Lo más difícil está siendo no estar rodeado de mi familia”, se sincera en la ronda de preguntas envíadas por la prensa y la afición a la que cada semana se somete uno de los jugadoes azulgranas. El riojano, de 21 años, ya sabe lo que es estar lejos de los suyos tras sus estancias en Mónaco y en el Extremadura, sin embargo reconoce que ahora está siendo distinto. “Hay muchas noticia negativas y te preocupas, la falta del cariño de los míos es lo más difícil de llevar”, afirma con su imborrable sonrisa. Y, de hecho, la presencia o no de gente cerca es una de las constantes en su respuestas. Así, va a echar en falta que no haya aficionados en la grada cuando se retome la competición, medida que parece la más probable, y ve con buenos ojos que, como se plantea en el protocolo diseñado para la vuelta a los entrenamientos y los partido, la plantilla quede concentrada.

Respecto a lo primero, a los encuentros a puerta cerrada, el titular de la meta altoaragonesa, considera que la ausencia de público les va a obligar “a ser muy profesionales para estar concentrados”. “Jugar con gente, ya sea a favor o en contra, hace que te motives por lo que oyes y que estés al 100% los noventa minutos”, apunta. A este respecto, como situación más similar a la que se encontrará cuando se retome la liga, recuerda un amistoso que disputó la temporada pasada con el Extremadura frente al Levante. “Impactaba jugar en un estadio como el Ciudad de Valencia vacío, oía hasta las indicaciones que daba el portero contrario”, destaca.

En cuanto a la utilidad u oportunidad de que las plantillas queden concentradas, medida que busca prevenir los contagios, pero que genera discrepancias en el mundo del fútbol, Álvaro cree que puede ser buena porque “llevamos mucho tiempo sin vernos cuando estamos acostumbrados a convivir todas las mañanas”. “Estar todos juntos 24 horas nos beneficiará porque vienen once partidos muy exigentes en los que necesitaremos de toda la plantilla”, subraya.

Para poder completar el calendario en los tiempos que se manejan, la sucesión de encuentros va a ser muy rápida, algo que a Álvaro le preocupa. “El estado físico va a ser importante porque vamos a jugar cada tres días y será muy complicado que un futbolista pueda estar presente en todos”, analiza. Además, también apunta al aspecto psicológico: “Para cuando volvamos a jugar, aunque esperemos que la situación en España haya mejorado, la crisis todavía no habrá acabado lo que hará que lleguemos preocupados a los partidos porque habrá gente que seguirá teniendo unos problemas gravísimos”, explica. Por ello, “los futbolistas debemos poner de nuestra parte para que al menos durante noventa minutos los aficionados se abstraigan con el fútbol”.

A pesar de que la del portero es una demarcación muy específica, tanto Álvaro como sus compañeros Yáñez y Valera vienen sometiéndose al mismo régimen de ejercicios en sus domicilios que el resto de la plantilla ante la dificultad de entrenar de forma más especializada. “No podemos hacer caída, juego aéreo o con los pies”, lamenta, añadiendo que “los que estamos solos ni siquiera tenemos a alguien que nos pueda tirar el balón”. Así que cuando puedan volver a ejercitarse sobre el césped “tendremos que estar muy enchufados para coger rápido el tacto con el balón”.

Álvaro fue el primer fichaje de la SD Huesca de cara a la actual temporada. El de Arnedo firmó por tres cursos y dice sentir que ha caído tanto en la ciudad como en el club “muy bien”. Sobre la reciente reducción salarial acordada entre la entidad y la plantilla valora que ha sido una medida “muy positiva”. “Los capitanes Pulido, Rico y Ferreiro nos presentaron lo hablado con el club y enseguida dimos el OK”, comenta destacando la rapidez con lo que se resolvió todo.

“Mi intención es conseguir el ascenso este año para que en la siguiente temporada pueda defender la portería del Huesca en Primera”, anuncia sobre las intenciones que se marca de cara a la conclusión del campeonato. Igualmente, este fan de Casillas, se ve con opciones de poder entrar en la convocatoria de la selección española de cara a los Juegos Olímpicos del próximo año.