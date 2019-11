Vuelta al trabajo de la SD Huesca sin los internacionales, Pulido, Ivi, Pedro López, Doukouré y Míchel

La SD Huesca completó este martes su primera sesión de entrenamiento de la semana tras haber guardado descanso el lunes. Sobre el césped del IES Pirámide, para comenzar a preparar el choque con el Fuenlabrada del sábado (13.00), los jugadores disponibles realizaron una serie de ejercicios con balón y de partidillos, mientras que en el gimnasio se quedaron Pulido, Ivi, Pedro López y Doukouré. Además, Álvaro Fernández y Sergio Gómez ya se encuentran concentrados con la selección española sub 21. Al margen de todos ellos, la ausencia más llamativa, por lo atípico que resulta, fue la de Míchel Sánchez.

El técnico madrileño es uno de los ponentes en el Barça Football Coach Summit, un congreso organizado por el FC Barcelona y dirigido a entrenadores que se está celebrando a lo largo de este martes en el Camp Nou y en el que también participaron, entre otros, Jagoba Arrasate (Osasuna) y Juan Carlos Unzué, sin equipo tras ser destituido por el Girona.

Mientras, Ivi y Doukouré continúan recuperándose de la lesión en el sóleo y el derrame en la rodilla, que, respectivamente sufren. Para Pedro López, que ya al final de la semana pasada recibió el alta médica por la tendinitis que le ha mantenido en el dique seco durante un mes, se ha diseñado una reincorporación paulatina al grupo.

Por su parte, a Pulido no se le quiso forzar. El central toledano es el único jugador de la plantilla que hasta el momento no se ha perdido ni uno solo de los minutos disputados y su estado físico se viene tratando con mimo desde la pretemporada, cuando la falta de efectivos en su demarcación ya le hizo asumir una carga de trabajo excesiva para esas fechas del año. El capitán, que fue una pieza clave en la victoria sobre el Oviedo (3-1) el sábado pasado que permitió a los azulgranas subir a la segunda posición, se resintió a raíz de la asistencia a Raba en el primero de los goles de unas molestias que venía arrastrando desde la semana anterior en Tenerife. De todos modos, su presencia en el Fernando Torres no está puesta en duda.

El equipo volverá a ejercitarse el miércoles en el IES Pirámide a partir de las 10.30, aunque a puerta cerrada.