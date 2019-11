Sergio Gómez se une a Álvaro Fernández en la selección española sub 21

Ya fue incluido en la prelista de cuarenta jugadores elaborada a mediados de agosto y ahora ya puede presumir de haber entrado en una convocatoria oficial. Sergio Gómez se une a Álvaro Fernández, presente en las dos últimas citaciones y que incluso ha llegado a debutar con la rojita, como representante de la SD Huesca en la selección española sub 21 de cara a los dos próximos compromisos frente a Macedonia e Israel correspondientes a la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2021. Con el primer combinado el cruce está fijado para el 14 de noviembre en el estadio Santo Domingo de Alcorcón (19.45) y el segundo se disputará en Tel Aviv cinco días después.

Su presencia con la sub 21 hará que Míchel no pueda contar con ellos en la visita al Fuenlabra de la próxima semana. De todos modos, el técnico azulgrana ha valorado de forma positiva la noticia: “Son dos jugadores que están participando, pero con la plantilla que tenemos no vamos a echar de menos a nadie. Es un éxito para el Huesca y una satisfacción para todos nosotros que tengamos a dos jugadores en la sub 21, quiere decir que se están haciendo bien las cosas porque sin el resto de jugadores no tendrían el rendimiento están dando”.

A Sergio Gómez, que comparte el papel de debutante en una convocatoria de la sub 21 con el aragonés del Real Zaragoza Enrique Clemente, la oportunidad le llega tras proclamarse campeón de Europa sub 19 el pasado verano. A sus 19 años, el catalán cedido por el Borussia de Dortmund está siendo una pieza importante para Míchel. Hasta la fecha solo no se ha vestido de corto en uno de los catorce encuentros disputados y tuvo el rol de titular entre las jornadas seis y doce durante la baja de Raba por lesión.

Álvaro, al contrario que en las anteriores citaciones, podría ser de la partida en al menos uno de los dos duelos internacionales oficiales. Dani Martín, que venía siendo el meta preferente para Luis de la Fuente, está lesionado por lo que la demarcación queda sin dueño. El riojano, que fue titular en un amistoso con Alemania el 10 de octubre, compite por el puesto con Josep Riera (UD Las Palmas) e Iñaki Peña (Barcelona B).