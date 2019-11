Fuenlabrada, una cita con varios retos para la SD Huesca

Siete de nueve puntos posibles. La SD Huesca, con su victoria del sábado ante el Real Oviedo (3-1), consiguió enlazar por primera vez en toda la temporada tres jornadas consecutivas sin perder. El triunfo hizo posible que se encaramase a la segunda posición de la tabla y ahora quiere más. Su próximo reto será el sábado ante el Fuenlabrada, conjunto revelación, en el Fernando Torres (13.00), un encuentro calificado el domingo por el capitán Jorge Pulido de "crucial" y que presenta distintas metas para los azulgranas como el hecho de conseguir superar a uno de los actuales seis primeros clasificados, volver a ganar fuera de casa o equiparar su buena racha a la de los otros equipos punteros lo que podría permitir comenzar a fracturar una tabla que sigue muy apretada y afianzarse en los puestos de ascenso directo. Solo cuatro puntos separan a los oscenses del décimo, el Albacete.

Tras la jornada quince, la clasificación continúa comandada por el Cádiz y le siguen, además del Huesca, el Almería, el Fuenlabrada, el Numancia y el Real Zaragoza. Todos se han enfrentado hasta el momento en alguna ocasión a alguno de los otros cinco y todos han conseguido en esos duelos al menos una victoria, salvo el bloque que entrena Míchel.

Los azulgranas cayeron por 1-0 con el Almería, el Numancia y el Cádiz. Mientras, los gaditanos han conseguido un pleno de puntos en sus tres cruces de este tipo, el Almería registra una victoria, un empate y una derrota, el Fuenlabrada, un marcador positivo y otro negativo y el Numancia, dos triunfos y un tropiezo.

Atendiendo a la posición que ocupaban los rivales del Huesca en el momento de verse las caras, solo tres en todo el curso aparecían entre los seis primeros. Además, del Almería y el Cádiz, cuando el Deportivo visitó El Alcoraz, de donde se marchó con un 3-1, era quinto, si bien fue dentro de una anecdótica segunda jornada.

Por otra parte, una victoria o un empate en el Fernando Torres permitiría comenzar a mirar a sus compañeros de viaje de tú a tú en cuanto a jornadas engarzadas sin perder que serían ya cuatro, el mismo número que logró precisamente el Fuenlabrada durante sus primeros cuatro encuentros de la temporada. "Nos hace falta y esperamos que comience en Fuenlabrada", confirmó Mosquera al respecto tras el encuentro con el Oviedo.

El Cádíz presume de una racha de cinco partidos, entre la primera y la quinta cita, y de seis, entre la séptima y la duodécima. El Almería estuvo sin obtener un marcador en contra entre las jornadas uno y siete y actualmente no cae desde la nueve. El Numancia no paró de sumar puntos del tercero al décimo de sus duelos y ahora su último cruce negativo se remonta a la jornada doce. Mientras, el Real Zaragoza no perdió hasta la visita del Cádiz a La Romareda en la jornada diez. Su trayectoria fue de ocho encuentros debido a que su visita al Fuenlabrada, enmarcada en la jornada seis, se aplazó.

Dejando a un lado las comparativas con los demás, el viaje a Fuenlabrada también tendrá un trasfondo especial dentro del propósito del vestuario por mejorar sus cifras a domicilio. Hasta el momento, lejos de El Alcoraz, los azulgranas solo han podido capturar siete puntos, las victorias con la UD Las Palmas y el Extremadura y el 0-0 con el que regresó del el último desplazamiento a Tenerife. Ese punto en tierras canarias se entiende que puede ser una inflexión en su trayectoria como visitantes.

El equipo viajará el viernes

La SD Huesca se desplazará a Madrid el viernes a partir de las 14.30. Antes, el equipo habrá completado cuatro entrenamientos. El primero, tras guardar descanso este lunes, está programado para el martes a las 10.30 en el IES Pirámide con acceso permitido al público.