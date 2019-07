El descanso no es una opción en la SD Huesca

Los jugadores de la SD Huesca piden agua, aprovechan los aspersores para refrescarse y llegan al hotel ávidos de tomar el almuerzo de batido y fruta que tiene preparado la nutricionista Ana Carceller. No es de extrañar, más allá del calor que está presidiendo las primeras sesiones de entrenamiento en la concentración de Benasque, éstas se están caracterizando también por la intensidad. Míchel Sánchez no quiere que sus futbolistas se detengan ni un segundo. Así no hay, ya no tiempo para el descanso, sino tan siquiera para un respiro.

“¡No te detengas!”, “¡No hay que quedarse parado!”, “¡Llega hasta la línea de fondo!” son algunos de los mensajes que el activo técnico grita durante los entrenamientos vigilante de que sus hombres no bajen el ritmo. Una actitud contagiada al resto de miembros del cuerpo técnico e incluso de los servicios médicos. “¡Vamos, vamos!” se le ha podido escuchar también al doctor Fernando Sarasa.

Las matinales están concentrando mayor carga física que las sesiones vespertinas, aunque el balón nunca falta en los ejercicios, algo que los jugadores agradecen. En el entrenamiento que ha inaugurado este martes buena parte del mismo ha estado copado por un circuito en el que se entremezclaba los uno contra uno, los centros, los remates y los esprints.

El paso de los días en la pretemporada, arrancó el 8 de julio, se deja notar en varios de los jugadores, algo por otra parte normal en esta fase de la preparación, mientras que otros están destacando por su fortaleza. Tal es el caso de Mikel Rico, Ferreiro y Musto.

Miguelón sigue al margen

Un día más, uno de los cinco refuerzos que se han concretado hasta ahora tuvo que ejercitarse al margen. Miguelón sigue su puesta a punto lastrado por el esguince de tobillo de grado dos que se produjo en su segundo día como azulgrana. El lateral cedido por el Villarreal podría llegar para el amistoso de este sábado contra el Ejea si fuese necesaria su participación, aunque desde los servicios médicos del club se considera que quizá sería precipitada su presencia.