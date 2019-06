Carlos Akapo ya es jugador del Cádiz

La etapa de Carlos Akapo en la Sociedad Deportiva Huesca ha tocado a su fin. Aunque el club azulgrana afirmaba estar dispuesto a renovarle, el lateral diestro ha preferido dejar de esperar y ha acabado por aceptar la oferta que manejaba por parte del Cádiz. Los acercamientos entre ambas partes habían ido por buen camino y este jueves el club gaditano ha ratificado que el internacional ecuatoguineano es su primer refuerzo de cara al próximo curso. El jugador, de 26 años, se ha comprometido con los del Ramón de Carranza, futuros rivales de los altoaragoneses en Segunda División, por tres ejercicios.

En sus primeras declaraciones como nuevo miembro del Cádiz, Akapo ha manifestado que lo que más ha valorado ha sido “la apuesta firme” de la entidad andulaza. Acerca de su última campaña en Primera División explica que “ha sido una experiencia muy grande que espero volver a repetir con el Cádiz” y sobre su estado físico después de que se perdiese el tramo final de la última Liga al ser intervenido en la rodilla por una lesión de menisco asegura que está “en la fase de adaptación de la zona de cuádriceps y fortalecimiento de la pierna, muy pronto voy a comenzar a correr para estar cuanto antes entrenando con mis nuevos compañeros”.

Akapo ha actuado como local en El Alcoraz durante tres campañas. Llegó procedente del Valencia Mestalla y en total ha participado en 68 encuentros oficiales. En Primera División, los problemas físicos y la fuerte competencia con Miramón tan solo le han permitido vestirse de corto en trece ocasiones, la mayoría de ellas actuando en el lateral izquierdo tras la lesión de Luisinho y hasta la llegada de Galán.

En un principio, el Huesca tenía previsto tratar su renovación la semana pasada. Sin embargo la reunión no se pudo producir y se prefirió aparcar la negociación para la presente. Respecto a la última plantilla, solo parece asegurada la continuidad de Galán, Gallego, Pulido, Ferreiro y Gallar, mientras que Jovanovic y Luisinho están en duda.

Despedida en las redes sociales

A través de sus redes sociales, tras conocerse la noticia, Akapo ha querido despedirse de la SD Huesca y de su afición. "Gracias a la SD Huesca por estos tres años inolvidables que han sido los más importantes de mi carrera", comienza y continúa "me voy con la espina de no haber conseguido dejar al equipo en Primera, pero con la inolvidable experiencia del histórico ascenso y el sentimiento de una afición incondicional". "Lo he dado todo por la SD Huesca aún no teniendo momentos fáciles, sobre todo este año al tener problemas con las lesiones. Aún así, siempre he luchado hasta el final por este club de donde me llevo buenos amigos y el cariño de Huesca que llevaré siempre en mi corazón", concluye.