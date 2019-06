La maquinaria azulgrana no se detiene por la operación Oikos

La Sociedad Deportiva Huesca ha querido dejar claro este viernes que, pese a la ausencia de confirmaciones, la maquinaria para conformar el nuevo bloque que trabajará a las órdenes del técnico Míchel Sánchez no se detiene ni por la operación Oikos. "No comunicar nombres no significa que estemos parados, todo lo contrario. Abrimos operaciones, las aceleramos y otras se caen. No podemos arrepentirnos dentro de un mes por precipitarnos", ha señalado el director deportivo, Rubén García. El Huesca se mantiene a la expectativa de que termine el ‘play off’ de ascenso a Primera División "porque eso reactivará el mercado".

Como ya anunció en su día el director deportivo, se cuenta con aquellos jugadores que tienen contrato: Jovanovic, Pulido, Galán, Luisinho, Ferreiro, Gallar y Enric Gallego. La consigna que se impone es la de que "falta mucho mercado todavía". Y Petón precisa que "no vamos a atentar contra los propios intereses. Pedimos que se tenga la paciencia necesaria para entender que las prisas son contraproducentes".

En ese sentido, el club no ha vuelto a hablar con Roberto Santamaría desde que se le trasladase una primera oferta de renovación que no resultó de su agrado. Y la continuidad de Carlos Akapo se ha aparcado hasta la próxima semana. La decisión de Luisinho, que sufriría un recorte sustancial de su ficha, es marcharse pero no es seguro. Y Jovanovic manifestó su intención de jugar. Se le replicó que se busca a tres porteros con un nivel similar y que, por tanto, puedan actuar. García tiene la palabra del portugués y del luso de que, en caso de quedarse, "rendirán al cien por cien".

Se cuenta con Eugeni Valderrama, un "futbolista excepcional que ha hecho una gran campaña" en el Albacete. La entidad no ha recibido ninguna oferta en firme por él, aunque ha habido pretendientes que han mostrado su interés por el jugador, inmerso con los manchegos en la fase de ascenso a Primera.

Rubén García ha especificado lo que se está buscando puesto a puesto. En primer lugar, un portero "que tenga rendimiento en la categoría, más allá de las cualidades específicas. Que haya hecho buenos números en Segunda y no sea un tiro al aire". Centrales "con velocidad, lo tenemos clarísimo. Uno zurdo y, si puede ser, que pueda actuar en otra posición. Laterales que se incorporen muchísimo, y que tengan mucha dinámica y recorrido".

El centro del campo es, en opinión de García, "la clave en los partidos, es donde se gobierna todo. Trataremos de traer gente con experiencia en Primera, Segunda e incluso perfil internacional. No queremos gente posicional, sino dinámica. El pivote que sí sea más posicional, pero que esté en campo contrario y cierre líneas".

La SD Huesca juzga la base del equipo como "buenísima. Ya de por sí genera ilusión con Gallar, Ferreiro y Enric Gallego. Esperemos que se potencian sus números. Añadiremos velocidad, puede ser fundamental en Segunda. La línea defensiva no suele estar compuesta por jugadores muy rápidos. Explosivos y que desequilibren en uno contra uno".

Petón ha afinado más con la definición de que se buscan "jugadores anímicamente altos. Que entienda la categoría y el club, sepan afrontar situaciones complicadas y ganen por alma algún partido. Gente ejemplar. Sabemos que se va a lograr. Es importante firmar jugadores de la categoría y anticipar por dónde va el hambre y el futuro". En este aspecto, "no hay activo más importante para el club que el jugador".