La Federación Española y Petón se defienden

La respuesta de la Real Federación Española de Fútbol a la información publicada por Marca que la implicaba junto a su presidente, Luis Rubiales, de forma tangencial en la Operación Oikos (la investigación que acerca de una supuesta trama de amaño de partidos) fue a través de un comunicado en el que se defendió asegurando que "no ha adjudicado ningún campo de fútbol a la SD Huesca, ni ha concedido subvención alguna por ese concepto".

"La noticia, por tanto, no solo es falsa, sino también constitutiva de un delito de calumnias o denuncia falsa", advierte en el punto uno del escrito, desmarcándose de un supuesto trato de favor entre Rubiales y ‘Petón’, consejero de la SD Huesca, para que el segundo elaborase un libro sobre la Selección a cambio de la construcción de un campo de fútbol para la entidad azulgrana.

"En el supuesto de que lo hubiese hecho –que no es el caso–, el otorgamiento de dicha subvención en ningún caso hubiese constituido un fraude entre particulares como temerariamente afirma el Policía con carnet profesional 127.509, dadas las apremiantes necesidades de campos de futbol que precisa la Federación Aragonesa", continúa en el segundo apartado.

Además, se recalca que la información contradice la declaración efectuada por Petón en el sumario en presencia judicial. En ella se explica que "preguntado por su relación con el presidente de la Federación, Luis Rubiales dice que es buena, si bien les acaba de denegar un campo, a pesar de que el Huesca no tiene campo federativo". "Según manifiesta, Luis Rubiales le llamó para decirle que no se iba a financiar un campo de futbol para el disfrute de una entidad privada", continúa.

De esto, la Federación infiere que el "hallazgo casual" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investiga la trama, y "su carencia de sustrato fáctico y jurídico, sumado a la interesada filtración de la misma, no es más que una estrategia para dañar la imagen del presidente de la RFEF". Ante esto, la Federación, que ya anunció en su día que se iba a personar como acusación particular en la Operación Oikos, también comunica que ha dado orden a sus servicios jurídicos para que "ejerciten las acciones penales que procedan".

También Petón se defiende

José Antonio Martín ‘Petón’, consejero de la SD Huesca y presidente de la Fundación Alcoraz, tras verse involucrado en el caso por presunta corrupción entre particulares, se defendió explicando que no había "nada punible" en solicitar la construcción de un campo de fútbol a la Federación Española y que, en todo caso, "este no se había llevado a cabo". Petón había hablado con Juan Rubiales, jefe de gabinete de la RFEF, con la idea de sacar adelante un libro en el que se contasen historias curiosas de la Selección. Por otros compromisos, este proyecto se quedó en vía muerta.

Además, la Fundación había solicitado de manera formal al anterior presidente, Ángel María Villar, ese campo "porque Huesca es la única capital de provincia sin un campo federativo". Petón aseguró que esas conversaciones se encuentran documentadas desde agosto de 2015 y que también contactó con el entonces secretario de la RFEF, Jorge Pérez. "Incluso nos remitieron a los arquitectos de la Federación, pero el proyecto se paró".

Hace un mes, Petón recibió la llamada de Luis Rubiales y le trasladó la idea de levantar un cuarto campo para la ciudad deportiva: "Me dijo que, lamentablemente, un club no puede solicitar un campo. Le repliqué que lo pedíamos desde la Fundación. Pero solo hay 800.000 euros para campos en toda España, me respondió, y tras decirle que eso es injustísimo ahí se acabó la conversación. El campo no se ha construido y lo seguiremos solicitando. Si es un delito, lo seguiré cometiendo".