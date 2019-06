El Huesca reconoce las primas

La SD Huesca trató de frenar posibles amaños en las dos últimas jornadas de la temporada 2017-18 ofreciendo primas por ganar a sus jugadores, un tipo de gratificación completamente lícita. La información desvelada por ElPaís en la que se aludía a esto fue confirmada este martes posteriormente desde fuentes del propio club. Así, en su declaración de hace una semana ante la Policía Nacional, el director general de la entidad azulgrana, Josete Ortas, manifestó que, una vez conseguido el ascenso a Primera División, y ante la perspectiva de que el siguiente duelo contra el Nástic podría estar adulterado, el club optó por ofrecer recompensas.

La cita, que finalizó con un 0-1 en contra, comenzó a levantar sospechas desde antes incluso de que se escuchase el pitido inicial por los anómalos comportamientos de las cotas en los paneles de las casas de apuestas y acabó desembocando en una denuncia por parte de La Liga que constituyó el inicio de la Operación Oikos, que investiga la supuesta trama de arreglo de partidos y en la que, en lo referente al Huesca, se han visto involucrados Agustín Lasaosa, que ya ha dimitido de sus cargos, incluido el de presidente, el jefe de los servicios médicos Juan Carlos Galindo, apartado de sus funciones, y el exjugador de los altoaragoneses, hoy en el Deportivo, Íñigo López.

De cara al siguiente compromiso, la visita al Oviedo, los dirigentes azulgranas mantuvieron una reunión con el vestuario en la que se le trasladó que se esperaba que las noticias surgidas fuesen falsas y que si alguien había intervenido en una posible predeterminación del resultado se actuaría legalmente en su contra. Además, el propio club fue el que avisó a La Liga de una serie de volúmenes de apuestas que se habían detectado alrededor del partido. El marcador fue de 2-1 y no se interpuso denuncia alguna al no saltar el sistema de alertas del área de Integridad de La Liga.

La relación de estos hechos, de cara a que la causa que mantiene a la SD Huesca como investigada sea archivada, algo que podría ocurrir a lo largo de la semana e incluso este miércoles después de que el viernes pasado la Fiscalía de la Audiencia Provincial cursase la petición, es vista desde los servicios jurídicos de la entidad azulgrana como algo positivo dado que se demuestra que trató de atajar posibles irregularidades alertando a la La Liga y advirtiendo a los jugadores. Además, otro de los factores que facilitarían el sobreseimiento sería el hecho de que lejos de obtener un lucro económico, el club acabó siendo perjudicado. Tras conseguir el salto de categoría, aún estaba en juego el liderato de la competición, lo que le habría reportado mayores beneficios de los obtenidos al ser segundos en partidas como los derechos audiovisuales.

Destacado Hasta siete jugadores del Valladolid habrían sido comprados contra el Valencia

Malestar entre los jugadores

Por otro lado, ya hace un año y también ahora, han sido varios los jugadores que se han mostrado contrariaros por que se haya puesto en duda su profesionalidad. Si entonces algunos como Cucho Hernández, Moi Gómez e Íñigo López se quejaron al respecto al que era director deportivo, Emilio Vega, e incluso otros como Chimy Ávila elevaron su malestar a cotas más altas dentro del escalafón directivo, en las declaraciones que realizaron ante la Policía Nacional como testigos varios de ellos volvieron a mostrar su malestar según ha podido saber HERALDO. Así, Álex Gallar expuso que cómo se iba a dejar comprar si contaba con una prima de 10.000 euros por gol anotado. Además también aludió a que no iba a poner en juego su trayectoria como jugador después de haber llegado hasta la élite escalando desde Tercera División.

De este modo, el ambiente que se respira en el seno de la SD Huesca es de optimismo y tranquilidad, e incluso, se espera que no tenga que ser llamada a declarar por el magistrado Ángel de Pedro, titular del juzgado de instrucción número cinco de Huesca que dirige el caso. Entre las opciones que se barajan no se descarta que el club acabe personándose como acusación particular, algo que deberá se dirimido dentro de las futuras reuniones del consejo de administración.