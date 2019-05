Agustín Lasaosa dimite de todos sus cargos en la SD Huesca

Agustín Lasaosa se desliga de la SD Huesca. El que hasta ahora había sido su presidente y consejero delegado ha presentado en la mañana de este viernes al club azulgrana su renuncia a todos los cargos que ocupaba como consecuencia de la operación Oikos contra los amaños de partidos que se viene desarrollando desde el martes y en la que se encuentra implicado junto al jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo, y, por el momento, el propio club. El consejo de administración, que se encuentra celebrando una sesión extraordinaria en el restaurante Lillas Pastia de la capital oscense la ha aceptado, y así el nuevo consejero delegado pasa a ser Manolo Torres, que venía siendo el asesor jurídico, mientras que la presidencia queda vacante por el momento.

Ha sido el propio Torres el encargado de dar a conocer la noticia en un receso de la reunión que continúa celebrándose. Arropado por sus compañeros, muchos con los ojos enrojecidos, y con la voz quebrándosele por momentos, el nuevo mandatario ha mostrado la confianza del club acerca de la inocencia de Lasaosa y de que finalmente la entidad será apartada del procedimiento. "Creemos que las declaraciones del ministerio fiscal de ayer van en el sentido de que la SD Huesca es una perjudicada y en esa línea trabajaremos y colaboraremos con la Justicia".

“Como consecuencia de los acontecimientos producidos en los últimos días, que ha concluido con mi puesta en libertad con cargos tras prestar declaración, me veo en la obligación de comunicarles, por el amor que profeso a la SD Huesca, mi renuncia inmediata a los cargos que actualmente desempeño en dicha sociedad”, arranca la carta de Lasaosa. "Tras mi puesta en libertad he sido consciente del daño inmerecido que esta situación le ha generado no solo ha a la SD Huesca, sino también a la ciudad y a todo aquel que quiere a este club", explica, indicando que a partir de ahora va a centrar todos sus esfuerzos "en defender mi total y absoluta inocencia". "La SD Huesca es mi motivo e ilusión de vida, y lucharé hasta la extenuación para ésta sea reparada íntegramente en el daño que ha sufrido", asegura. La misiva se cierra con un llamamiento a todos los ámbitos del club: "Ahora más que nunca debemos luchar porque este bonito proyecto, cargado de esfuerzo, no decaiga en su ilusión y siga consiguiendo éxitos deportivos y sociales como los hasta ahora logrados".