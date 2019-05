Francisco: "Sigo ilusionado con que lleguemos vivos al final de la Liga"

"No podemos pensar en otra cosa que no sea en ganar mañana". Francisco Rodríguez, el técnico de la SD Huesca, se mostró este sábado en la previa del enfrentamiento con el Valencia (domingo, 20.45, El Alcoraz) realista y a la vez trató de mandar un mensaje positivo y ambicioso a pesar de la complicada situación en la que llega su equipo. "Hemos sufrido tanto que no quiero ponerme en una situación negativa, sigo ilusionado en que se den los resultados y lleguemos a la última jornada con opciones de salvación", manifestó el entrenador.

En la anterior jornada llegó a existir la posibilidad de situarse a tres puntos de la salvación, sin embargo los marcadores previos al inicio del encuentro entre los azulgranas y el Villarreal no les favorecieron y ellos se tuvieron que conformar con un empate a uno en el Estadio de La Cerámica, lo que les colocó a siete puntos de la salvación cuando solo restan nueve por salir a concurso. El nuevo revés, como reconoció Francisco, hizo "daño en el vestuario". "Claro está que algo así es difícil de levantar, pero cuando veamos los resultados de los que juegan antes es posible que a todo esto se le de la vuelta", deseó.

La visita del Valencia a El Alcoraz será el partido que cierre la jornada y los oscenses lo afrontarán "con la ilusión de ponernos a cuatro puntos de la salvación". "Lo que está planificado es competir al máximo y seguir siendo nosotros porque es lo que nuesta gente nos pide", afirmó.

Aunque en términos clasificatorios no haya servido de mucho, lo cierto es que el Huesca arrastra una racha de seis partidos sin perder que incluye una victoria y cinco empates. A este respecto Francisco lamentó que "al final de la temporada todos los equipos que estamos abajo sumamos porque nos jugamos mucho y por ello no nos han acompañado los demás resultados".

Al Valencia el careo le llega en medio de las semifinal de la Liga Europa que mantiene con el Arsenal, con todavía opciones de acabar cuarto en la Liga y con la final de la Copa del Rey en el horizonte. Así, Marcelino podría plantear alguna rotación, algo que al preparado de los altoaragoneses no le parece que pueda ser una ventaja. "Tiene plantilla suficiente como para dar oportunidad a otros jugadores que tendrá el mismo nivel que los habituales. Juegue quien juegue va a ser un Valencia como los equipos de Marcelino, atrevido y difícil de superar", valoró.

De hecho, las características del rival y el hecho de que probablemente tenga que jugar Ferreiro en el lateral derecho debido a las bajas de Miramón y Akapo, y a las sanciones de Pulido y Herrera, podrían motivar un cambio en el esquema que vienen manteniendo los azulgranas en las últimas jornadas. "Nos enfrentamos a un equipo que es de transición, que te hace daño si roba, que a los espacios va muy bien y por tanto tendremos que ser equilibrados", adelantó.

Y aunque esas declaraciones puedan invitar a creer en un planteamiento conservador, lo cierto es que Francisco explicó que "necesitamos ganar desde el principio, no puedo esperar hasta el final". "Hasta ahora hemos equilibrado para llegal al final con opciones, pero ya no dependemos de nosotros, nos la tenemos que jugar", aseguró.

En la ida, el resultado fue de 2-1 con gol in extremis del Valencia y polémica por un penalti no señalado a Longo. "Nos hemos acordado mucho de aquel partido", no escondió Francisco. "Ellos estaban en una situación complicada y a partir de ahí salieron y a nosotros nos hizo mucho daño", reconoció. Ahora desea que "todo lo malo que hemos vivido ojalá se nos pueda devolver con otra cosa, con seguir siendo optimistas".