La afición de la SD Huesca mantiene intacta la ilusión

La afición no ha dejado de estar con el equipo a lo largo de toda la temporada y por lo tanto tampoco lo va a abandonar ahora cuando las cosas parecen más complicadas. El domingo, en la visita del Valencia (20.45), El Alcoraz volverá a presentar una grada abarrotada en buena medida de creyentes, de aquellos que conservan la esperanza de que en las tres jornadas que restan se pueden remontar los siete puntos que separan a la SD Huesca de la salvación. El debut en Primera División está dejando un buen regusto y los azulgranas tienen ganas de más.

"Vamos a ganar los tres partidos y nos vamos a quedar en Primera", Fernando Lobera, de la peña Fenómenos Oscenses, no tiene ninguna duda acerca de lo que afirma. "Nadie lo ha hecho nunca, pero si nosotros hemos llegado a la élite ha sido para romper con las reglas establecidas", considera. También Alberto Ibor, de la Peña Moya, es optimista: "Aunque nos lo jugamos a cara o cruz, estoy confiado al 100%". "De momento están todas las posibilidades abiertas, es difícil, pero no imposible", comenta Francisco Tabuenca, de la Pim Pom Fuera. En la Peña Serrablesa, Carlos Blas, también es partidario del sí, aunque con peros. "Como se suele decir, hay que ir partido a partido y ya veremos lo que ocurre, llegar a tres jornadas para el final áun con opciones después de la primera vuelta tan mala que se hizo ya es un triunfo", manifiesta.

Las cuentas para seguir en la élite del fútbol nacional pasan invariablemente por, al menos, puntuar contra los de Marcelino. La derrota condena a los altoaragoneses automáticamente. Aunque sumen los tres puntos, si el Levante, el Girona y el Celta, que juegan antes, sacan adelante sus partidos también se quedarían sin opciones. El empate, para seguir vivos, necesitaría estar apoyado por las derrotas del Levante y el Girona o de uno de estos dos además de que el Valladolid no gane. "Nos tenemos que centrar en sacar adelante nuestros partidos y luego, como no dependemos de nosotros mismos, buscar la fortuna", analiza Sergio Martínez, de la 15/06. En términos parecidos se mueve, Lobera: "Hay que ser realistas, pero también hay que confiar en que ahora nos tiene que acompañar la suerte que no hemos tenido antes".

El Valencia se presentará en El Alcoraz en circunstancias similares a las que ya lo hizo el Barcelona. Si entonces los blaugranas se encontraban metidos de lleno en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones con el Manchester United, ahora a los ches la visita a la capital oscense les llega entre la ida y la vuelta de su cruce de la Liga Europa con el Arsenal. "El partido va a ser de exigencia muy alta porque los dos equipos se juegan mucho, nosotros la permanencia y ellos el poder entrar en la Liga de Campeones a través de la Liga", comenta Blas. "Se puede ganar, ya estuvimos cerca en Mestalla si el árbitro y el VAR no lo impiden", recuerda Tabuenca haciendo referencia al 2-1 de la ida en el que no se señaló un penalti a Longo previo al segundo gol de los locales.

Si se logra salir con opciones del cruce con los valencianistas, las posibilidades quedarían muy abiertas de cara a las dos últimas jornadas a juicio de los encuestados. Primero habrá que visitar al Betis y después cerrar el curso con el Leganés en El Alcoraz. Para Martínez, los verdiblancos "ya no tienen objetivos en la Liga y además el ambiente está crispado, por lo que lo tenemos que aprovechar", mientras que con los pepineros "será un partido en nuestro estadio con nosotros jugándonos la permanencia y ellos nada".

Al margen de lo que sea capaz de hacer el Huesca, también van a ser importantes los múltiples enfrentamientos directos entre los conjuntos de la zona baja. "El Rayo Vallecano es el que tiene la clave", avisa Lobera. No en vano, los madrileños se han de medir al Levante, al Valladolid y al Celta.

Independiente de lo que ocurra, todos califican la temporada como histórica. "Se ha vivido con mucha ilusión", describe Tabuenca, quien lamenta "que los primeros meses fuesen tan malos". "Hemos pecado de inexperiencia todos, desde el club hasta la afición y el entorno", reconoce Blas. "Se ha ido de menos a más". señala Martínez, que apunta "a una mala planificación al inicio" para explicar las dificultades posteriores. "Todo ha sido positivo", es rotundo Ibor. "Pase lo que pase, tenemos que estar orgullosos, los jugadores lo han dado todo", pone en valor Lobera.