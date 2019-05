Juanpi: "Nunca vamos a bajar los brazos"

Juanpi Añor se sumó ayer a la actitud guerrera y de no darse por vencidos que vienen mostrando los jugadores de la SD Huesca a lo largo de la semana. "Nunca vamos a bajar los brazos", prometió el medio venezolano a pesar de la difícil situación con la que llegan los azulgranas a los últimos tres partidos de Liga. Son colistas, a siete puntos de la salvación e incluso el próximo domingo cabe la posibilidad de que acaben descendiendo matemáticamente en función del resultado que se produzca en El Alcoraz con el Valencia (20.45) y de lo que suceda en otros campos.

"El fin de semana pasado demostramos que todavía seguimos creyendo y peleando", expuso en referencia al empate a uno que los azulgranas cosecharon en su desplazamiento a Villarreal. Para él, esa actitud es la que "determina a un equipo" y la que asegura que se repetirá contra los levantinos.

"Tanto nosotros como toda la gente tenemos que estar orgullosos de los que estamos haciendo", marca como objetivo a seguir. "Lastimosamente dependemos de lo que hagan los demás rivales", lamentó. Por ello no suelo apuesta por la victoria de los suyos, sino que espera "los rivales de arriba pierdan para darnos esperanzas".

Paradójicamente, al complicado desenlace del curso se llega con el Huesca atravesando por su mejor racha de jornadas consecutivas sin perder. No ha caído en las seis últimas, algo que solo pueden decir también el Barcelona y el Espanyol, aunque esa sucesión de encuentros solo incluye una victoria, el 2-0 con el Eibar, el resto son empates. "La racha ha llegado un poco tarde, pero estamos bien de moral y sabiendo la situación en la que estamos", valoró, considerando además que "hemos hecho las cosas bien".

Juanpi, llegado en el mercado de invierno, está alternando en las últimas jornadas el banquillo y la titularidad. "Últimamente me veo un poco mejor, teniendo más minutos y con las mismas ganas de siempre de salir a por los partidos y a dar la mejor versión", se examinó.

Él estará disponible para la próxima batalla, pero no así Insua, Miramón y Akapo, por dolencias físicas, y Pulido y su compatriota Yangel Herrera, al ver la roja el primero en la anterior jornadas y por cumplir ciclo de tarjetas el segundo. "Desde que llegué cada semana hay bajas, esa es una de las dificultades que ha tenido el equipo", no escondió sobre esta circunstancia. "Hemos tenido lesiones y sanciones y eso tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico no es fácil, aunque estamos acostumbrados", añadió. Así, ese obstáculo ha hecho que el centrocampista y sus compañeros estén "más concentrados y unidos porque cualquiera puede jugar".

Enfrente, en la nueva final que afrontan los de Francisco tendrán a un conjunto, a juicio del centrocampista cedido por el Málaga, "fuerte, de los mejores de la Liga". "Se están jugando entrar en la Liga de Campeones y van a venir con ganas de vencer", advirtió. Por ello, "hay que estar al 100%, lo vamos a dar todo y vamos a ir por los tres puntos", aseguró.