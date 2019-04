Francisco: "El Rayo no nos puede ganar ni en fútbol ni en ambición"

No llega hasta ese punto, pero casi. La SD Huesca afronta su visita de este sábado al Rayo Vallecano (18.30) prácticamente como un todo o nada. A seis jornadas para el final, los altoaragoneses cierran la tabla de Primera División situados a siete puntos de la salvación, mientras que sus rivales, con dos puntos más, les preceden. "Es la final más importante que tenemos, también porque es la próxima, la que hemos preparado como el último partido", describió este viernes Francisco Rodríguez, el técnico de los azulgranas, un duelo para el que también empleó calificativos como "vital", en el que a priori tan solo le vale ganar y en el que el objetivo más inmediato será dejar de ser los colistas, condición que los suyos llevan ostentando durante las últimas 25 jornadas. "Sería una satisfacción porque encararíamos los próximos partidos con optimismo", consideró.

Para mostrarse positivo, varios son los asideros a los que se agarra el técnico almeriense. Entre ellos, el trabajo y la actitud que están mostrando sus jugadores, además de precedentes cercanos a lo largo de este curso.

"La gente no se ha tirado del barco, sigue compitiendo y creyendo, en otras ligas de primer nivel los equipos que van últimos no han sumado tantos puntos como nosotros en la segunda vuelta", alabó a los suyos, destacando y poniendo como ejemplo también la buena racha vivida entre las jornadas 21 y 26 en la que los azulgranas pasaron de estar a once puntos de la salvación a verla a solo tres. "Si ya lo hicimos, ¿por qué no lo vamos a repetir?", se preguntó.

Aquella racha arrancó con un 0-0 ante la Real Sociedad y tras caer por 0-3 con el Atlético de Madrid. Ahora la cita llega después de tres empates seguidos que dejaron la sensación de que el Huesca se había merecido algo más. "El equipo se repuso en San Sebastián del resultado anterior y ahora nos toca lo mismo", anunció Francisco, quien dijo estar "más cargado que nunca" en cuanto a moral.

Sobre el Rayo Vallecano consideró que tras el cambio en el banquillo de Paco Jémez, que cumplirá su quinta jornada en el cargo, por Míchel "ha mejorado en juego y posesión", pero señaló que aún así "sigue estando como nosotros". El entrenador habló de la necesidad de mostrarse calmados aunque reconoció que en el Estadio de Vallecas es complicado. "Hacen partidos de ida y vuelta, dejan espacios a su espalda y atacan la tuya, generan incertidumbre en las dos áreas", analizó a sus próximos contrincantes.

Sigue huyendo de realizar estimaciones acerca de los puntos que van a hacer falta para seguir en Primera División, pero sí que considera que "en el tramo final de la temporada el que mantenga una buen tono defensivo va a sacar los partidos". A este respecto dio mucho valor al hecho de haber dejado la portería a cero ante el Barcelona (0-0) el sábado pasado y se mostró satisfecho con la defensa de cuatro que planteó y que podría repetir en Madrid, extremo que no confirmó. "Tenemos muchos jugadores entre los que elegir, lo que nos permite ser más versátiles e ir al campo del Rayo a ganar", expuso.

"No jugamos contra el Barça, pero para nosotros es fundamental este partido si queremos seguir estando en Primera. No nos pueden ganar ni en fútbol ni en ambición", advirtió