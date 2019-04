"Ganar nos haría ver más cerca la salvación"

Conforme se acerca el partido frente al Rayo Vallecano, los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca son más claros: solo vale ganar. Y el central Jorge Pulido aportó este miércoles otro matiz relevante. En el caso de victoria, los azulgranas abandonarían el último puesto de la Liga por primera vez desde la octava jornada. 25 partidos después. Y el beneficio anímico que supondría verse un poco más cerca de la permanencia en la clasificación tampoco se ignora. Los oscenses afrontan la visita de este sábado a Vallecas (18.30) dispuestos a iniciar la última carrera con un triunfo.

Pulido, que fue franjirrojo durante la segunda vuelta de la campaña 2011-12 y agarró la salvación con los madrileños, se mostró realista. Casi crudo. Ya no hay tiempo para edulcorar una situación muy complicada. El vestuario, consciente de la importancia de esta cita, reconoce que "si no se saca la victoria casi no habrá opciones. Hay que dar el máximo para sacar los tres puntos. Ojalá hubiese en disputa el ascenso, como el año pasado".

Para el defensa manchego de 25 años, este todo o nada forma parte de un continuo sufrir durante la temporada, lo que puede suponer una ventaja respecto a los de Paco Jémez: "Llevamos toda la campaña en una situación similar, jugando finales, y estamos acostumbrados". En una categoría en la que "los partidos dan muchas vueltas y manejar 90 minutos es muy complicado", adelantarse en el marcador no apunta a factor definitivo.

El azulgrana sí se detiene en la buena racha que, al comienzo de la segunda vuelta, llevó a los suyos a ubicarse a solo tres puntos del objetivo. Ahora son siete, por lo que "hay que ganar a Rayo y Eibar". Con esa fase del curso en mente, el Huesca sigue "bien en lo anímico". Pulido puso ejemplos en Italia o Inglaterra "de equipos que cuando llegó Francisco se encontraban mal y ya están descendidos. El vestuario está entero, que es lo que nos ha llevado a llegar vivos al final".

El zaguero se pide para Vallecas "un partido serio atrás como ante el Barça y aprovechar las ocasiones. El mejor tramo de la temporada se produjo cuando cerramos nuestra portería, trabajando todos y siendo eficientes arriba". Y admite que "la segunda vuelta es muy complicada, todo el mundo se juega mucho y hay que pensar en ganar al Rayo, que también se juega mucho pero nosotros más".

Volver a dejar la portería a cero es una tarea colectiva y puede darse un paralelismo entre el 0-0 con el Barcelona y el de Anoeta, que supuso el comienzo de una trayectoria feliz de 11 puntos sumados de 18 posibles. Ya sea con defensa de cuatro o de cinco: "Somos unos guerreros. Haga lo que haga el míster el jugador da el cien por cien, y que Francisco decida. Contra las adversidades los compañeros lo han dado todo. La racha buena fue con defensa de cinco, pero con cuatro también pueden hacerse las cosas bien. El Barça del otro día estaba lleno de grandes jugadores".

El Huesca tendrá enfrente a un Raúl de Tomás autor de 14 goles. Pulido le quita hierro al asunto puesto que ya se han enfrentado "a los mejores del mundo y este fin de semana será otra guerra. Seguro que será nuestro día". Con Paco Jémez en el banquillo desde hace cuatro jornadas, "el Rayo intenta sacar el balón desde atrás y tira la línea adelante, se les puede hacer daño. Si hacemos las cosas bien se puede ganar".

El Huesca quiere ir cumpliendo objetivos dentro del estrecho margen de seis jornadas y el primero es abandonar el farolillo rojo: "Más que pensar en la permanencia, sacar los tres puntos y no vernos últimos y sí más cerca de la salvación daría un plus para seguir trabajando y ver que se puede". Al del Rayo sucederán los encuentros con el Eibar el martes 23 de abril y el Villarreal.