Lasaosa: “Francisco es el entrenador del futuro para el Huesca”

El presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, ha valorado durante la presentación del partido con el Eibar la salida del club de Emilio Vega y también la situación de Francisco Rodríguez en el banquillo, dos de los puntos de mayor vigencia al margen de la trayectoria de los azulgranas en el campeonato. El dirigente ha quitado hierro a la marcha del ya exdirector deportivo y anunciado que ya se está hablando con candidatos para tomar el relevo. Respecto al técnico, que renovará automáticamente en caso de permanencia, ha insistido en que se trata del “entrenador del futuro” para la entidad.

Lasaosa ha especificado que la rueda del fútbol gira por encima de los nombres y que es tan normal la continuidad como las despedidas. Que se trata de ciclos. Y Emilio Vega había cumplido el suyo. “Llevo 30 años en direcciones deportivas. Llega un día en que te dicen que se piensa en mejorar, aquí no se echa a nadie. Se busca otro proyecto y es así en todos los aspectos de la vida. Por el Huesca me meto el orgullo donde me quepa. Han pasado hermanos del fútbol como Onésimo y Calderón y les hemos tenido que decir adiós. Y algunos han vuelto. Con Emilio había otros pensamientos, llegamos a un acuerdo y ya está”, ha razonado Lasaosa.

En este sentido, y mientras se perfila la identidad del sustituto, “se empezarán a tomar decisiones respecto al futuro de jugadores y a su equipo de trabajo. Todo con normalidad. El año que viene habrá fútbol”. En este sentido, Lasaosa ve a Francisco “tocado” tras los últimos resultados y por no haber logrado sacar todavía a los oscenses de los puestos de descenso pese al repunte de la segunda vuelta y los fichajes invernales. “Sufre, pero a la vez estamos muy orgullosos. Está muy metido y es un gran entrenador. Ojalá se quede, le tengo en una gran estima personal y profesional. Entiendo que quiera tomar la decisión en su momento. Es el entrenador del futuro para el Huesca”. El presidente, por último, ha dado la enhorabuena al juvenil por el ascenso a División de Honor y también, “por una gran temporada que aún no ha culminado”, al femenino y al Huesca B.