En la Sociedad Deportiva Huesca nadie se resiste a encender la calculadora y pensar en cuántos puntos resultarán necesarios para salvarse. Ni siquiera el presidente, Agustín Lasaosa. El mandatario se ha referido este martes a los próximos encuentros ante Rayo Vallecano y Eibar y apuesta por sumar “cuatro de seis” para mantener vivas las esperanzas de permanencia. Lasaosa ha presentado el partido con los armeros, en el que el próximo 23 de abril en El Alcoraz (19.30) el equipo saltará al césped con la cruz de San Jorge y su rival vestirá con el azul y grana habitual. Además, la jornada estará repleta de actividades lúdicas.

Para que la fiesta sea completa, los de Francisco Rodríguez necesitan un buen resultado este sábado en Vallecas, y el presidente percibe “optimismo”. También entiende que con la cantidad de equipos implicados en el descenso resulta imposible extraer conclusiones ni tendencias claras a seis jornadas para el final. “Vamos últimos y lo tenemos peor. Ya no digo ganar los dos partidos. Si conseguimos puntuar en Vallecas, el del Eibar va a ser otro partidazo como el del Barcelona. Que no haya entradas en esta ciudad ha dejado de ser noticia”, ha reflexionado. Lo de Vallecas, “es muy importante pero no decisivo. Sí que estamos obligados a puntuar”.

El equipo azulgrana sigue dando al presidente “buenas sensaciones”. “Si viésemos a un bloque roto… Hemos bajado a Segunda B y aquello era entrenar por entrenar. Vengo de la sesión y la gente se entrega, todo el mundo quiere jugar y eso es lo mejor que puede pasar. Cuando un equipo está entero puedes esperar cualquier cosa. Está más preocupado el Rayo que nosotros”, ha añadido el dirigente.

El Huesca quiere estar muy presente en la festividad de San Jorge y por ello, además de lucir la segunda equipación, realiza un llamamiento a los aficionados para que pueblen de blanco y rojo las gradas en “otro día histórico y especial”. El club solicitó esta excepción a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Eibar dio asimismo todo tipo de facilidades. “Es un club amigo”, como lo ha definido el presidente. Será, acudiendo al detalle, la segunda vez que esto ocurra. La primera se dio en la temporada 2011-12, cuando el Barcelona B acudió a El Alcoraz con una equipación negra y hubo que hacer “el favor por el árbitro y los aficionados”.

El consejero Agustín Pueyo ha recordado que se mantiene abierta hasta el 23 de abril la promoción por la que puede adquirirse la camiseta de la cruz de San Jorge con el marcaje oficial, las medias o el pantalón por 49,90 euros y que a partir de este miércoles los abonados que no vayan a acudir podrán liberar su asiento. Las pocas localidades disponibles se pondrán a la venta el lunes 22 de abril.

En colaboración con el Ayuntamiento de Huesca se van a ubicar hinchables de 12.00 a 19.00 delante de la grada norte, un futbolín humano y una portería para poner en práctica la puntería, un camión con disco móvil y la Terraza a disposición de todos los aficionados. A las 18.00 se realizará el recibimiento al equipo en la explanada del aparcamiento de autocares. Y el cartel, de nuevo obra de La Colmena Creativa, muestra a un guerrero con la cruz de San Jorge y, a sus pies, una gran cantidad de balas repelidas con el valor y la entrega del jugador.